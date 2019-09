Üretim bölgelerinde düşen sebze fiyatları büyükşehirlere yansımaya başladı

Üretim bölgelerinde, mevsimsel olarak üretim artması ile domates, soğan ve patates fiyatlarındaki keskin düşüş büyükşehirlere pazar tezgahlarına yansımaya başladı.Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle fiyatı 10 liraya yaklaşan domates ve soğanın kilosunun sebze halinde 50 kuruşa, patatesin ise 70 kuruşa satıldığını söylemiş, ürün fiyatlarının arz-talep dengesine göre kurulduğunu ve ürün bolluğu yaşandığı için fiyatların düştüğünü belirterek, “Şu an Bursa tohumlu domates Ereğli ve Çanakkale'den geliyor. Kilosu 50 kuruş. Maliyeti daha fazla ama esnaf bunu 1 liraya satamıyor. Soğan da kışın 7-8 liraya fiyatı görmüştü. Şu an 50 kuruşa satılıyor. Aşırı derecede ürün var. Patates 6-7 lirayı bulmuştu, şimdi 70-80 kuruş. Bugün 15-20 tona yakın domatesimiz çürümüş vaziyette. Halk sağlığını tehdit etmesin diye zabıta ve ziraat mühendislerinin tutanağıyla dökeceğiz" açıklamasını yapmıştı.Vatandaş ve esnafın sebze fiyatlarındaki düşüşü şöyle değerlendirdiler:Fiyatların geçen kışa göre uygun olduğunu söyleyen bir pazarcı esnafı, “Limon dışında her şey alınıyor pazarda. Eylül ayı olmasına rağmen, sebzenin bitiş dönemi, her şey uygun gidiyor yani. 2 lira domates, 2 lira salatalık, gidiyor bu şekilde."Halkın yaklaşımı genel olarak memnun, kışında böyle geçmesini temenni ediyorlar işte. Halkın kendi maliyeti çok yüksek olduğu için pazara ayırdığı miktar düşüyor. Haliyle de alım gücü azalıyor."Bizim beklentimiz genellikle aynı. Gelen müşterilere biz de ucuz mal satmak istiyoruz ama geçen kış pırasalar 7-8 lirayı gördü. İnsanlar yeşillik bile yiyemeyecek duruma geldi. Biz de bu duruma üzülüyoruz. Şu an biz de pazarcı olmasaydık mesela, pazardan alışveriş yapacaktık başka alternatifi yok" dedi.Fiyatların giderek düştüğünü belirten bir vatandaş, "Alım gücü olaraktan, tabi garibanlar için zor. Hali yerinde biraz iyi. O yüzden iyi değerlendirmek lazım fiyatları. Mesela domates, 5 liraya da var 2 liraya da. Ne yapacaksın, bütçene göre 2 liraya alacaksın 5 değil. Bütçene göre hareket edeceksin. Geçim şartları zor olduğu için ayağını yorganına göre uzatacaksın."Patates ve soğan fiyatlarında düşüş var. Soğanı 8 liraya da aldığımı biliyorum. Patatesi 6 liraya da aldım, şu an 3 lira civarındalar. Şu anda iyi, inşallah böyle devam eder temennimiz" dedi.Dışarıya göre fiyatların düşük dolduğunu belirten bir turist, Türkiye’deki pazarlarda daha iyi pazarlık yapıldığını söyledi.Bir vatandaş, “En son domateste bir fiyat değişikliği yaşandı, domates 2 ile 2 buçuğa kadar, patates 2 ile 2 buçuğa. Salata geçen hafta 4'tü ama bu hafta ucuzlamış 3 buçuk olmuş” dedi.

Görüntü Dökümü

- Pazarcı esnafı ve vatandaşlar ile röportajlar.