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Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

İstanbul, 3 Ağustos () - Yurt içi üretici fiyatları Temmuz’da ayında bir önceki aya göre yüzde 1.77 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 25 düzeyine tırmandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre üretici fiyatları...

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

İstanbul, 3 Ağustos () - Yurt içi üretici fiyatları Temmuz’da ayında bir önceki aya göre yüzde 1.77 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 25 düzeyine tırmandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre üretici fiyatları yılın ilk yedi ayında yüzde 17.56 yükseldi ve on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 12.41'yi buldu.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.86, imalat sanayi sektöründe yüzde 1.87, elektrik ve gaz’da yüzde 0.99, su sektöründe yüzde 1.44 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 11.09 ile tütün ürünleri, yüzde 3.84 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 3.45 ile kimyasallar ve kimyasal ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içeçekler yüzde 0.33, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 0.12, metal cevherleri yüzde 0.02 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Temmuz ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık  en fazla artış enerjide gerçekleşti. (Grafik)

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