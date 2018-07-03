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Üretici fiyatları Haziran'da yüzde 3.03 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 23.71

İstanbul, 3 Temmuz () - Yurt içi üretici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.03 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 23.71 düzeyine tırmandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre üretici fiyatları...

Üretici fiyatları Haziran'da yüzde 3.03 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 23.71

İstanbul, 3 Temmuz () - Yurt içi üretici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3.03 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 23.71 düzeyine tırmandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre üretici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 15.52 yükseldi ve on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 16.57'yi buldu.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.44, imalat sanayi sektöründe yüzde 3.16, elektrik ve gaz yüzde 1.97, su sektöründe yüzde 1.20 artış olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 15.09 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6.87 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 5.18 ile elektrikli teçhizat olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit ise bir önceki aya göre yüzde 0.24 düştü.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Haziran ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

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