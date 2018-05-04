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Ünver Group’a Ford’dan Q1 belgesi

BURSA’da otomotiv sektöründe kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçaları üreten ve ürünlerin yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine ihraç eden Ünver Group’a, Ford tarafından Q1 belgesi düzenlenen törenle verildi. ​Nilüfer...

Ünver Group’a Ford’dan Q1 belgesi
BURSA’da otomotiv sektöründe kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçaları üreten ve ürünlerin yüzde 40’ını Avrupa ülkelerine ihraç eden Ünver Group’a, Ford tarafından Q1 belgesi düzenlenen törenle verildi.
​Nilüfer ilçesi Kayapa Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan fabrikada düzenlenen törende Ford Otosan Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş’a Q1 belgesini verdi. Törende konuşan Ünver Group Yönetim  Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, "40'ıncı yıla yaklaştığımız bu dönemde, hem Bursa, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlama yaklaşımıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ford’dan almış olduğumuz Q1 belgesi ve ödülü de çalışma şevkimizi artıracaktır” dedi. 
Korgavuş, “Kayapa Sanayi Bölgesinde bulunan 13 bin metrekarelik alanda 206 kişilik uzman kadrosuyla sektörümüzde çalışmalarımı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl 40'ıncı yılını kutlayacak olan global tedarikçi durumdaki firmamız radyatör hortumları, kalorifer hortumları, Turbocharger hava sistem hortumları, hava filtresi hortumları, yakıt sistemi hortumları, metal ve plastik şekillendirilmiş turbo hava boruları üretimi yapıyoruz. Yılda 2 bin ton hamur karışımı yapabilme kapasitesine sahibiz. 2015 yılının son çeyreğinde Ford Otosan ile de çalışmalarımıza başladık. Ayrıca, TIR, otobüs ve kamyon üretimi yapan Daff Global’e de 2016’dan buyana ürün sevkiyatı gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.

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