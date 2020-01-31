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Ünlü&Co: Anadolu Restoran İşletmeleri’nin devri ilk çeyrekte tamamlanır
EKONOMİ 31.01.2020, 12:10
Finansal danışmanlık firması Ünlü&Co, Anadolu Grubu Holding'in, McDonald's'ın Türkiye’deki lisans sahibi konumundaki bağlı ortaklığı Anadolu Restoran İşletmeleri'nin 280.7 milyon liraya Birleşik Holding Limited şirketine satış sürecinin yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Rekabet kurumunun onayını takiben devir işlemi tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreğinde satışın tamamlanması öngörülmektedir. Kurumsal finansman danışmanlığı alanında Türkiye’de pazar lideri olan Ünlü&Co, son 10 yılda yaklaşık 10 milyar Amerikan Doları değerinde şirket satın alma ve birleşme işlemine aracılık etmiştir" denildi.
Ünlü&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Simge Ündüz “Ünlü&Co olarak bu işleme aracılık etmekten dolayı mutluyuz ve tüm taraflar için faydalı olmasını diliyoruz. Bu işlem 2020 yılında yatırımcı algısının pozitif olacağı yönünde olumlu bir gelişme. 2019’u hedeflerimiz doğrultusunda oldukça verimli geçirdik” dedi.
1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan Ünlü&Co, bugün Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezi İstanbul’da olan ve 400’ün üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü&Co’nun ayrıca New York ve Londra’da ofisleri bulunmaktadır. (Fotoğraflı)
Şirketten yapılan açıklamada, "Rekabet kurumunun onayını takiben devir işlemi tamamlanacak olup, 2020 yılı ilk çeyreğinde satışın tamamlanması öngörülmektedir. Kurumsal finansman danışmanlığı alanında Türkiye’de pazar lideri olan Ünlü&Co, son 10 yılda yaklaşık 10 milyar Amerikan Doları değerinde şirket satın alma ve birleşme işlemine aracılık etmiştir" denildi.
Ünlü&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Simge Ündüz “Ünlü&Co olarak bu işleme aracılık etmekten dolayı mutluyuz ve tüm taraflar için faydalı olmasını diliyoruz. Bu işlem 2020 yılında yatırımcı algısının pozitif olacağı yönünde olumlu bir gelişme. 2019’u hedeflerimiz doğrultusunda oldukça verimli geçirdik” dedi.
1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan Ünlü&Co, bugün Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezi İstanbul’da olan ve 400’ün üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü&Co’nun ayrıca New York ve Londra’da ofisleri bulunmaktadır. (Fotoğraflı)
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