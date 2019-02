Ünlü isimlerden gurbetçilere çağrı: Türkiye’ye yatırım yapın

Gökhan Artan - İdris Tiftikçi / Düsseldorf, 8 Şubat () - Türkiye’nin önde gelen 76 gayrimenkul firmasının katılımıyla Almanya’nın Düsseldorf kentinde başlayan Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na ünlü isimler de akın etti.

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın da aralarında olduğu ünlü isimler bir araya geldikleri Avrupa’da yaşayan gurbetçilere "Türkiye’ye yatırım yapın" çağrısında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık iş birliği, Lineadecor stratejik ortaklığı, THY resmi ulaşım sponsorluğunda Almanya’nın Düsseldorf kentinde ziyaretçilere kapılarını açan fuar da gayrimenkul sektörü temsilcileri gurbetçilerle üç gün süresince bir araya gelecek.

Bunun yanı sıra fuara ünlü isimler de katılarak gurbetçilerle bir araya geldi. Kanal D’nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın’ın ünlü ekibi de fuar da yer aldı.

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Wilma Elles, Mr. Jade, Şoray Uzun, Yağmur Atacan ve Hamit Altıntop’un da aralarında olduğu birçok ünlü isim fuara katıldı.

Demirören Medya standın da bulunan ünlü isimlerle gurbetçiler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ünlüler ayrıca standları gezerek projelerle ilgili bilgiler de aldı.

“Türkiye’de ev almak yurt dışından daha mantıklı”

Evim Türkiye Fuarı’nı çok beğendiğini dile getiren Pınar Altuğ, “Fuarı gayet güzel buldum. Çok doğru bir girişim olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten Almanya bizim ikinci vatanımız gibi. Çok fazla Türk yaşıyor. Buraya tekrar Türkiye’yi hatırlatmak ya da fikir vermek doğru bir karar olmuş. İnşallah bol kazançlı olur. Gayrimenkul yatırımı her zaman iyi fikir” dedi.

Yurt dışında ev alan ünlüler ile ilgili soruya Altuğ, “Ben, Türkiye’de yaşayan birisi olarak yurt dışında herhangi bir gayrimenkul almayı akıllıca bulmuyorum. Benim için çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü, o zaman biraz daha iş zorlaşacak sanki, oradaki kontrolü sağlamak. Ben yurt dışına yaşayan bir Türk olsaydım. Türkiye’de ev almak çok mantıklıydı. Çünkü orası benim vatanım. Ama vatanımdan çok uzakta olmayı sevmeyen birisiyim. Başka bir ülkeden emlak almak benim için çok cazip değil" yanıtını verdi.

“Fuarı çok güzel buldum”

Tamer Karadağlı da, "Fuarı çok güzel buldum. İlgi harika. Eminim sürekli artacak. Bizim geliş amacımız zaten gurbetçilerimiz ile bir araya gelmek” dedi ve ekledi:

"Çünkü onları çoğu zaman bizi görme şansları yok. Türkiye’de seyircilerimiz ile yolca karşılaşma imkanımız çok kolay, yurt dışında daha zor oluyor. Biz onların ayağına gelmiş olduk. Dizinin burada da çok izlenmesi çok mutluluk veren bir duygu bu; çünkü, sadece ünlü olmak değil seviliyor olmakta çok önemli Bunu da burada çok net bir şekilde görüyoruz. Çocuklar Duymasın’ın her bölümünü neredeyse ezbere biliyorlar. Replik replik söylüyorlar. Bu çok önemli. Çünkü, onlar için en önemli taraflardan bir tanesi de doğan çocukları büyürken çocuklar duymasın seyrederek büyüyorlar. Biz onların aslında Türkçe öğrenmesine de yardımcı oluyoruz. Bizleri seyrederek büyüyorlar."

O andaki durum neye uygun ise ona göre yatırım yapmaya çalıştığını belirten Karadağlı, "Buraya kadar geldik. Ev bakmadan olmaz. Bakacağız. Belki de burada uygun bir şey çıkar. Burada da yatırım yaparız. Benim bir çok arkadaşım Türkiye’de yatırım yapıyor. Bazıları yurt dışında yatırım yapıyor. Bu kişisel bir tercih olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Beklediğimden daha kapsamlı fuar oldu"

Birol Güven ise, "Benim beklediğimden ve düşündüğümden daha kapsamlı bir fuar olmuş. Biz, biliyorsunuz 2002 yılından beri Türkiye’de çok izlenen bir dizi yaptık. Türkiye’de izlendiği kadar Almanya’da da izlenmişti. Bizim buraya geliş nedenimiz seyircimiz ile dolaylıda olsa temas etmek" dedi ve ekledi:

"Onlarla sohbet edip olup bitenlere şahit olmak için burası çok güzel. İnşallah burada yaşayan vatandaşlarımız yatırımlarını memleketimize yaparlar. Biz de şahitlik ederiz. Çok güzel bir ortam ve atmosfer var. Türkiye’de gibiyiz."

Yatırımı hangi sektöre yaptığı yönündeki soruya Güven, "Yatırımı sinema filmine yapıyoruz. Biz film çekmek için çalışıyoruz. Daha çok film çekmek daha çok dizi çekmek. Kendi içerisinde dönen bir sektör bizim ki" yanıtını verdi.

“Bu fuar bir harika, ben de Türkiye’de yatırım yaptım”

Evim Türkiye Fuarı’nı harika bir proje olarak nitelendiren Wilma Elles şunları söyledi:

"Müthiş bir organizasyon. Zaten katılımda çok yoğun. Benim için çok özel bir etkinlik. Çünkü Düsseldorf’ta geçiyor. Umarım burada çok hayırlı geçecek. Bereketli geçecek. Ben her iki taraf için müthiş bir fırsat. Hem Almanların yatırım için müthiş bir fırsat çok güzel yatırım fırsatları var burada. Çok büyük kazanç fırsatları var. Ben de zaten Türkiye’de yatırım yaptım. Daire ve dükkan aldım. Almanya’da yatırım yaptım. Almanya’da yaşayan bir Türk, hem memlekete yatırım yapması lazım hem de Almanya’da yaşayan bir Alman başka bir ülkede yatırım yapması her zaman çok keyifli. Çünkü Türkiye’ye güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim orada yaşamak istemez ki. Bence harika. Emeklilik için mesela."

“Türkiye’de yatırım yapmaya devam ediyorum”

Her zaman gayrimenkule yatırım yaptığını belirten Elles, "Ben oyuncu olarak çok yoğun çalışıyorum. O yüzden mesela başka işlerle uğraşamam diye direkt gayrimenkule yatırıyorum. Direkt kiraları alıyorum. Ben çok tecrübeler yaşadım. Benim yatırımlar Türkiye’de en az ikiye katladı çok şükür. Yani üç sene önce yatırım yapılan bir daire şimdi fiyatı iki katı yükseldi. Yani çok güzel gerçekten. Ben Türkiye’de yaşıyorum. Benim ana merkezim Türkiye. O şekilde sürekli bakıyorum. Şimdi de bakacığım. İşte inşaat kalitesi de çok önemli. Burada en büyük inşaat şirketleri var. Çok güvenilir şirketler var. Ben de mutlaka bakacağım" diye konuştu.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

Gayrimenkule yatırım yaptığını dile getiren Zeyno Günenç, "Çok güzel bir adım atılmış. Burada yaşayan vatandaşlarımız için. Çok imkanlı bir durum. İnşallah, bundan yararlanırlar. Zaten Türkiye’ye sık sık geliyorlar. Türk vatandaşlarımız tatillerde geliyorlar. Böyle bir imkan ile orada mülk sahibi olacaklar ve hayatları biraz daha kolaylaşacak. Ben çok beğendim. Çok başarılı bir adım olarak düşünüyorum. Tebrik ediyorum; emeği geçen herkesi" dedi.

“Düsseldorf Evim Türkiye olmuş”

Yeni kampanyaları ve yabancılara yönelikte çok önemli fırsatların olduğunu bu fuarda öğrendiklerini ifade eden Volkan Severcan, “Fuarı çok güzel buldum. Düsseldorf’ta çok güzel bir Türkiye olmuş. Evim Türkiye olmuş. Çok güzel bir fuar" dedi ve ekledi:

"Gördüğümüz kadarıyla çokta ilgi görecek. Biz de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Benim televziyonda 35’inci yılım bitti. Çok ciddi bir dönemi Çocuklar Duyması’nda beraber geçti. Sadece Türkiye’de değil Dünya’nın birçok yerinde özellikle Almanya’da çok izlendiğini biliyorum. Sokakta da yaşıyoruz bunu. Sokağa çıktığımız zamanda Almanya’da bizi izleyen sevgili hayranlarımızla buluşmakta çok keyif verdi. Çok güzel oldu. Çok mutluyuz. Çok değerli bir çalışma. Çok başarılı bir çalışma. Çok iyi bir girişim. Çok başarılı olacak. Benim eşim bakıyor yatırım işlerine Gayrimenkul yatırımlarımız var tabi ki. Onun dışında yurt dışında okuyan bir çocuğumuz var. Bazen farklı yerlerde de kullanıyoruz. Gayrimenkul önemli. Biz Türk milleti olarak bir evimiz olsun isteriz. Başımızı sokacak bir yuvamız olsun isteriz. O yüzden gayrimenkul yatırımları Türkiye’de, diğer ülkelere göre çok daha popüler çok daha önemlidir."

"Fuarı çok anlamlı buluyorum"

Fuarın ilk günü katılımı çok yüksek bulduğunu belirten Şoray Uzun şunları söyledi:

"Ben bu fuarı çok anlamlı buluyorum. Yaklaşık 50 sene önce yurttaşlarımız buraya geçici işçi statüsüyle çalışmaya geldiler. Ama memleketleriyle hiç kopmadılar. Şuan dördüncü nesil hatta beşinci nesil var. Fuarın benim için en büyük anlamı memleketleriyle ana yurtlarıyla bağlantılarını koparmamaları anlamında Evim Türkiye’de kampanyası, sadece buradaki gurbetçilerimize yönelik değil bizim inşaat kalitesi ve dünya standartlarında değerlendirdiğimizde yerli ve yabancı potansiyel alıcıların evlerinin Türkiye’de olmaları konusunda fuarı son derece anlamlı buldum. Ekonomik anlamda, Ekonominin en önemli unsurlarından olan inşaat sektörüne kriz diyebileceğimiz şu oyunda kriz olarak tam tanımlanamaz ama sevimsiz bir süreçten geçtiğimiz Ekonomik şu süreçte bir artı getireceğini düşünüyorum."

"Buraya gelmişken projelere de bakacağız"

Fuardaki birçok projeyi yakından tanıdığını kaydeden Şoray Uzun, "Ben eski usul, biz de hep öyledir ya oğlum ev al, bir evin olsun. Sonra bir ev daha al. Sonra kiraya verirsin. O kafayla ama belki iş yeri alıp kiraya vermek daha mantıklı olabilir. Yatırımcılar için. Projelerin bir çoğunu ben tanıyorum. İnşaat sektöründeki pek çok işletmeci pek çok yetkilisi sahibi benim arkadaşım. Çoğunu tanıyorum. Yakın ahbabım. Bakıyorum ilgi alanımda. Buraya kadar gelmişken birkaç projeye bakmadan dönmeyeceğiz inşallah" dedi.

“Kendimizi Türkiye’de hissediyoruz”

Fuarda kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Mr.Jade, "Çok güzel. Şu an kendimi Türkiye’de gibi hissediyorum. Çünkü Alman topraklarında Türkiye’de gibiyim. Projeleri inceleyeceğim. Biraz yoğunluk gitsin, yüzde yüz bakacağım. Çünkü çok güzel projeler gördüm. Onları didik didik araştırmak gerekiyor. En önemlisi zaten gayrimenkul yatırımı. Çünkü her şey gelip geçici" dedi.