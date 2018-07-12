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Ünlü futbolcu Ronaldinho’dan kripto para birimi projesi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Temmuz () – “Ronaldinho” olarak da tanınan Brezilyalı futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bir futbol akademisi kurmak, amatör ve küresel lig maçları düzenlemek ve blockchain (blok zinciri) teknolojisi üzerinden...

Ünlü futbolcu Ronaldinho’dan kripto para birimi projesi

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Temmuz () – “Ronaldinho” olarak da tanınan Brezilyalı futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bir futbol akademisi kurmak, amatör ve küresel lig maçları düzenlemek ve blockchain (blok zinciri) teknolojisi üzerinden çalışan bir bahis sistemi kurma amacıyla kripto para birimi projesi oluşturacağını duyurdu.
Ronaldinho ayrıca, söz konusu projeyle sanal gerçelik destekli stadyumlar geliştirerek, blok zinciri teknolojisi yardımıyla oyuncuların becerilerinin analiz edilip yeni takımlar kurulması için de kullanılacağını belirtti.
Söz konusu stadyumların dünya genelinde 300 farklı yerde oluşturulacağı vurgulanırken, gelecek üç ay içerisinde Africa, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu bölgelerinde tesislerin açılacağı belirtildi.
“Ronaldinho Soccer Coin” adı verilen projenin, ünlü futbolcu ve World Soccer Coin işbirliğiyle gerçekleştirildiği ve projenin şu an ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) aşamasında olduğu söylendi.
CCN.com’da yer alan haberde Asya’daki stadyumların bu ay tamamlanacağı ve yıl sonuna kadar kullanıma açılacağı, Güneydoğu Asya’da yer alan beş stadyumla bir ortaklık kurulduğu ve Ronaldinho Academy’nin de Mart 2019’da açılacağı söylendi.
Projeye ilişkin Ronaldinho şöyle konuştu:
“Emekli olmayı düşünmeye başladığımdan beri, bir yandan da emeklilik sonrası hayatımın nasıl olacağını öngörmeye çalışıyordum. Umarım elimden geldiğince dünyaya katkı sağlayabilirim.”

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