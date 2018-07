Üniversitelilerin Boğaziçi Üniversitesi’nde "Dijital buluşması"

Ayşegül Acar / İstanbul, 13 Temmuz () - Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle 25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Akbank’ın ana sponsorluğunda Güney Kampüsü’nde 12 günlük düzenlenen eğitim kampına 50 öğrenci katıldı.

Akbank’ın verdiği brief üzerine katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk 3'e giren ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda bir aylık staj olanağı sağladı.

Programa 413 öğrenci başvurdu. Öğrencilerin 18’i İstanbul’dan, 6’sı Eskişehir, 5’i İzmir, 4’ü Ankara’dan, 3’ü Konya’dan geldi. Antalya, Giresun, Kocaeli, Trabzon’dan 2’şer; Bursa, Kayseri, Isparta, Kayseri, Mersin, Sakarya ve Şanlıurfa’dan ise 1’er öğrenci kampa katıldı.

Üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıfları ile yeni mezun olmuş öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, iki hafta boyunca Dijital’i sektör profesyonellerinden dinleyerek dijital alandaki kariyer imkânlarına nasıl gidileceğini keşfettiler.

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü katılımcılara “Akbank Dijital Marka Hikayesi” başlığı altında markanın geçmişten bugüne yaşadığı dijital dönüşüm ve bu alanda yapılan çalışmalar konusunda bilgi verirken, Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de “Future of Work” başlıklı bir sunum yaptı.

Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından ilk 3’e giren ekipler şöyle oldu:

Birinci Ekip: Can Güden –Anadolu Üniversitesi, İrem Karakaş–Dokuz Eylül Üniversitesi, Nazif Sezer –Ege Üniversitesi, Pelin Okutan–Boğaziçi Üniversitesi, Selen Özay –Sakarya Üniversitesi

İkinci Ekip: Berk Öncel– Süleyman Demirel Üniversitesi, Erhan Karaçakı–Akdeniz Üniversitesi, Göknur Baruter–Üsküdar Üniversitesi, Musa Emir Şen–Selçuk Üniversitesi

Üçüncü Ekip: Ali Tatlı –İzmir Ekonomi Üniversitesi, Buket Yağmur Uzun–Marmara Üniversitesi, Fatma Şeyma Doğan–Hacettepe Üniversitesi, Nevzat Tiraki– Giresun Üniversitesi, Özlem Kabul –Karadeniz Teknik Üniversitesi

Programa İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden katılan Ali Demir programa ilişkin olarak şunları söyledi: Öncelikle emek verildiği daha birinci dakikadan kendini belli eden bir etkinlikti. Benim bu eğitmenler ile IAB olmasa bırakın dersi, tanışmam dahi çok zor olurdu. Emek veren herkese teşekkürler.”

Programa Hacettepe Üniversitesi’nden katılan Fatma Şeyma Doğan ise “Benim için UniChallenge; muhteşem arkadaşlar, kaliteli bir eğitim, inanılmaz bir kampüs yani kısacası çok güzel geçen bir 15 gündü” diyerek görüşünü belirtti. (Fotoğrfalı)