Üniversiteler siyasallaşıyor(1) AKP'li 6 eski vekil rektör...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle AKP’li eski vekil Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi rektörü oldu. Üniversitelere siyasi kimlikleri öne çıkmış kişilerin rektör olarak atanması tartışmaya neden oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayınlanan rektörlerle ilgili atama kararlarıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi dahil birçok üniversitenin rektörü değişti. Ankara Üniversitesi'ne yapılan atama ise tartışma yarattı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne, AKP eski Milletvekili Necdet Ünüvar getirildi. AKP döneminde 5 yıl Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Necdet Ünüvar, 23. 24. 25. ve 26. dönemlerde de AKP'den Adana milletvekili seçildi. Ünüvar'ın atamasıyla, üniversitelerde rektörlük koltuğuna oturan AKP eski milletvekillerinin sayısı 6 oldu. Rektör olan isimler çifte maaşa da kavuştu. Bu isimler 15 bin liralık emekli vekil maaşının yanı sıra, döner sermaye payı hariç 13 bin lira da rektör maaşı alacak.

İŞTE DİĞER ATAMALAR

– Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Mehmet Tümay. – Atatürk Üniversitesi: Ömer Çomaklı. – Dicle Üniversitesi: Mehmet Karakoç. – Gazi Üniversitesi: Musa Yıldız. – İnönü Üniversitesi: Ahmet Kızılay. – İTÜ: İsmail Koyuncu.- Karadeniz Teknik Üniversitesi: Hamdullah Çuvalcı. – 19 Mayıs Üniversitesi: Yavuz Ünal. – ODTÜ: Mustafa Verşan Kök. – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Alim Yıldız. – Yıldız Teknik Üniversitesi: Tamer Yılmaz.