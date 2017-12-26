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Üniversiteler arası borsa yarışması TradeMaster Yatırım Ligi sonuçlandı

İstanbul, 26 Aralık () – İş Yatırım’ın, teorik bilgilerin pratik uygulama ile verimli bir şekilde birleşmesini sağlamak amacıyla, önde gelen üniversitelerle işbirliğine giderek başlattığı TradeMaster Kampüs projesi kapsamında üniversiteler...

Üniversiteler arası borsa yarışması TradeMaster Yatırım Ligi sonuçlandı

İstanbul, 26 Aralık () – İş Yatırım’ın, teorik bilgilerin pratik uygulama ile verimli bir şekilde birleşmesini sağlamak amacıyla, önde gelen üniversitelerle işbirliğine giderek başlattığı TradeMaster Kampüs projesi kapsamında üniversiteler arasında düzenlenen TradeMaster Yatırım Ligi’ nin sekizincisi sona erdi.
20 Kasım tarihinde başlayan ve dört hafta süren sekizinci TradeMaster Yatırım Ligi’nde 23 üniversiteden 319 takım yarışarak okullarını temsil ettiler. 22 Aralık’ta İş Yatırım Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrenciler başarılarını kutladılar.
Sermaye piyasaları kuruluşu İş Yatırım Menkul Değerler, akademi ve iş dünyasını bir araya getiren TradeMaster Kampüs projesi kapsamında genç neslin finansal piyasalarda bilinçli yatırım yapmasını teşvik etmek amacı ile pay ve vadeli piyasalara yönelik yarışmalar düzenledi.
Yarışmaya katılan 23 üniversiteden toplam 638 öğrencinin oluşturdukları 319 takım BİST100 payları, varantlar ve vadeli kontratlarda her hafta düzenli işlem yaparak mutlak getirilerini maksimize etmeyi hedeflediler. Takımlar, 100 bin liralık sanal bakiye ile başladıkları yarışmada, haftalık bazda ve bütün yarışma süresince portföylerinde sağlamış oldukları mutlak getiri ve işlem adetleri olmak üzere iki kritere göre puanlandırıldılar.
Yarışma sonundaki değerlendirme neticesinde birinciliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden An.yatırım takımı elde etti. İkinciliği ve üçüncülüğü ise sırasıyla Gazi Üniversitesi takımlarından BISTAB ve Marmara Üniversitesi takımlarından milkyway aldı.
Yarışmanın da sona ermiş olmasıyla ilerleyen günlerde yapılacak toplantılarda akademisyenler ve İş Yatırım uzmanları, takımların performanslarını ve yatırım stratejilerini değerlendirecekler. Yarışma sonunda ilk üçe girmiş olan öğrencilere İş Yatırım'da staj imkanı verilecek.

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