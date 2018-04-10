escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Universal Robots 2017'de yüzde 72 büyüdü

İstanbul, 10 Nisan () –  İş birliğine dayalı (Kolaboratif robot; Cobot)  ‘Cobot’ ile endüstriyel robotik alanına yenilikler getiren Universal Robots, 2017 yılında, önceki yıla göre yüzde 72 büyüyerek 170 milyon dolar ciroya yükseldi....

Universal Robots 2017'de yüzde 72 büyüdü

İstanbul, 10 Nisan () –  İş birliğine dayalı (Kolaboratif robot; Cobot)  ‘Cobot’ ile endüstriyel robotik alanına yenilikler getiren Universal Robots, 2017 yılında, önceki yıla göre yüzde 72 büyüyerek 170 milyon dolar ciroya yükseldi. Şirketin 2018 büyüme hedefini yüzde 100 olarak belirledi.

‘Türkiye ve bölge pazarına güçlü bir giriş yaptık’

Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, merkezi Danimarka'da bulunan şirketin ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Singapur, Japonya, Güney Kore, Meksika ve Tayvan'daki bölgesel ofislerle birlikte dünya çapında 400’den fazla partneriyle faaliyet gösterdikletini vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“2017’nin son aylarında bölgesel etkinliğimizi güçlendirmeyi amaçladığımız Türkiye ve bölge pazarına güçlü bir giriş yaptık

“2018’de hedef yüzde 100 büyüme”

“2017’de yakaladığımız büyümeyi 2018 yılında da sürdüreceğimize inanıyoruz. 2018’de iş birliğine dayalı robot pazarındaki artışla birlikte pazardaki lider konumumuzu sürdürürken, yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz.

“Ayrıca, bölgesel satış ağımızı artırmayı ve teknik destek hizmetlerimizi de geliştirmeyi amaçlıyoruz.

“2018’de odaklanmayı planladığımız diğer konular; dünya çapında 20 bin kullanıcıya sahip olan Universal Robots ağını genişletmek, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızın hedeflerine ulaşmaları için onlara sağladığımız desteği ve eğitim fırsatlarını daha da geliştirmek olacak.” (Fotoğraflı)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314