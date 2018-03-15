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Unilever genel merkezini 100 yıl sonra Rotterdam’a taşıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mart – Genel merkezi 100 yıldan uzun bir süredir Birleşik Krallık’ta olan Unilever, genel merkezini Hollanda’nın Rotterdam kentine taşıma kararı aldığını duyurdu. Independent’ta yer alan habere göre, Birleşik...

Unilever genel merkezini 100 yıl sonra Rotterdam’a taşıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mart – Genel merkezi 100 yıldan uzun bir süredir Birleşik Krallık’ta olan Unilever, genel merkezini Hollanda’nın Rotterdam kentine taşıma kararı aldığını duyurdu.

Independent’ta yer alan habere göre, Birleşik Krallık’ın en büyük üçüncü tüketici ürünleri devi Unilever, kurumsal yapısında değişiklikler yaptığını duyurdu.

Habere göre değişiklikler kapsamında, şirket üç ana birimde faaliyetlerini sürdürecek. Güzellik ve kişisel bakım, ev bakım Londra’da kalırken, gıda ve içecek birimi Rotterdam’dan yönetilecek.

Şirketten yapılan açıklamada şu anki ikili hukuki yapının da basitleştirileceği, iki hukuki yapının bire indirilerek ticari kaydın Hollanda’da olacağı duyuruldu.

Şirket, Birleşik Krallık’taki 7 bin 300 çalışanın ve Hollanda’daki 3 bin 100 çalışanın istihdam durumlarının değişikliklerden etkilenmeyeceğini duyurdu.

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