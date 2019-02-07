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UniCredit’in dördüncü çeyrek karı yüzde 115 artışla 1.7 milyar euro

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – İtalyan banka UniCredit’in 2018 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre, banka bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 115 daha fazla gelir elde ederek 1.73 milyar euroya ulaşırken, karı yüzde...

UniCredit’in dördüncü çeyrek karı yüzde 115 artışla 1.7 milyar euro

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – İtalyan banka UniCredit’in 2018 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre, banka bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 115 daha fazla gelir elde ederek 1.73 milyar euroya ulaşırken, karı yüzde 19.9 yükseldi.
Bankanın yılın son çeyreğine kadar olan toplam geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1 azalarak 4.85 milyar euro oldu.
UniCredit, 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 1.1 düşüşle 17.72 milyar euro gelir elde ederken, bankanın net karı aynı dönemde yüzde 28.88 düşüşle 2.89 milyar euroya geriledi. Net operasyon karı yüzde 13.1 artışla 6.4 milyar euroya yükseldi. Müşteri kredileri kalemi 2018 yılında büyümeye devam ederek bankaya 28 milyar euroluk bir katkı sağladı.
UniCredit CEO’su Jean Pierre Mustier, bankanın son on yılın en iyi performasını gösterdiğini söyledi ve “Ana işimizde çok iyi bir performans sergiliyoruz ve bu da yıllık yüzde 12.3 artışla 7.5 milyar euroluk bir faaliyet karı getirdi” dedi.

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