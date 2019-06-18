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UNDP ve TÜRKONFED'den KOBİ’lere Kapsayıcı Iş Eğitimi Programı

İstanbul, 18 Haziran () – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğiyle, KOBİ'ler için Kapsayıcı İş Eğitimi Programı’nın ilk ayağı Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Programın...

UNDP ve TÜRKONFED'den KOBİ’lere Kapsayıcı Iş Eğitimi Programı

İstanbul, 18 Haziran () – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğiyle, KOBİ'ler için Kapsayıcı İş Eğitimi Programı’nın ilk ayağı Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını  yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, sürdürülebilir kalkınma için çok paydaşlı ve kapsayıcı işbirliklerinin gerekli olduğuna işaret etti ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerin rekabetçilik güçlerini artırmak için bölgesel pilot projeler geliştirdiklerini vurguladı.
Program kapsamında ilk olarak, TÜRKONFED üyesi federasyonlardan Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (DOGÜNSİFED) ev sahipliğinde Şanlıurfa’da, Güneydoğulu iş insanları ve KOBİ’lere yönelik iki günlük teorik eğitim verildi.
Türkiye’deki KOBİ’lerin kapasitesini geliştirmek, üretimini desteklemek ve rekabetçilik gücünü artırmak amacıyla Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı himayesinde, Japonya Hükümeti desteğiyle, TÜRKONFED ve UNDP işbirliğiyle düzenlenen "Kapsayıcı İş Eğitimi Programı" pilot bölge olarak belirlenen Şanlıurfa’da, dijitalleşen ve küreselleşen dünyada ihracat, kurumsal sosyal sorumluluk gibi konular için nasıl daha fazla değer yaratılabileceği ve rekabet gücünün nasıl artırılabileceği konuları ele alındı.
DOGUNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Özkılıç’ın da katılacağı  KOBİ’lere yönelik düzenlenen ‘Kapsayıcı İş Eğitimi Programın ikinci ayağı 20-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek ve program kapsamında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Eğitimi” de verilecek. (Fotoğraflı)

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