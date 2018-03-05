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UNDP Türkiye’den Kadınlar Günü için “Beşte 5” Kampanyası

İstanbul, 5 Mart () - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı “Beşte 5” kampanyasında, Türkiye’nin farklı illerinde zorlukları aşarak sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeyi başaran...

UNDP Türkiye’den Kadınlar Günü için “Beşte 5” Kampanyası

İstanbul, 5 Mart () - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı “Beşte 5” kampanyasında, Türkiye’nin farklı illerinde zorlukları aşarak sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeyi başaran ikisi Suriyeli beş farklı kadının hikâyesini yansıtıyor.
Konya Beyşehir Gölü’nde balıkçılık yapan Rahşan Civcir, Iğdır’da mayın temizleme alanında paramedik* olarak çalışan Sevda Çanak, Gaziantep’te cam atölyesinde tercüman olarak çalışan Münteha Helvacıkara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde çevirmenlik yapan Zeina Mahli ile Şanlıurfa’da organik zeytin ve zeytinyağı üreten ve bölgenin kaybolmaya yüz tutmuş zeytin çeşitlerini gün yüzüne çıkartan Doç. Dr. Ebru Sakar, “Beşte 5” kampanyası kapsamında kişisel güçlenme yolculuklarını ve çevrelerine nasıl ilham olduklarını anlatıyor.
Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için Ocak 2016’da yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler’e 2030 yılına kadar ulaşılması amaçlanıyor. Hedeflerden beşincisi, kadının ekonomik, siyasi ve sosyal hayatta güçlendirilmesi de dâhil olmak üzere, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına odaklanıyor.
UNDP verilerine göre Türkiye’de erkeklerin yüzde 70’ten fazlası iş hayatında iken her üç kadından ikisi işgücüne katılmıyor. Kadınların da erkekler kadar işgücüne katılabilmesinin küresel gayrisafi hasılaya yıllık katkısı 28 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Uzmanlar, Türkiye’de ise kadınlar ve erkeklerin ekonomiye eşit katılmaları durumunda kişi başına düşen milli gelirin yüzde 30 daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. (Fotoğraflı)

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