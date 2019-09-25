UNDP İklimce Sohbetler: Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'nin desteğinde düzenlenen İklimce Sohbetler'de, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu "su krizine" dikkat çekilerek, "Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?" diye soruldu:

İklim krizi ile mücadelede, gençler başta olmak üzere toplumun çok farklı katmanlarını kapsayacak bir ortak dil arayışı ile başlatılan İklimce Sohbetler, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'ın ev sahipliğinde başladı.

İklim krizi ile karşı karşıya olan çeşitli toplumsal katmanların ve meslek gruplarının deneyimleri üzerine odaklanan ve ortak çözümler arayışına öncelik veren toplantıda, Mercator-İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı Akgün İlhan, Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmî İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı ve Doğa Koruma Merkezi’nden Hatice Dinç Sarısoy konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Mert Fırat, açılış konuşmasında suyun insanlığın varlığının özü olduğunu, bugün karşı karşıya olduğumuz su krizinin tüm insanlığın geleceğini belirleyeceğini söyleyerek bu krizi çözmek için paylaşılan bir sorumluluğumuz olduğuna vurgu yaptı.

Panel konuşmacılarından Dr. Akgün İlhan, "Vatandaşlar olarak bilgi hakkımıza sahip çıkmamız lazım. Ne yiyoruz, ne içiyoruz, bunları bilmeyi talep etmeliyiz," derken, Hatice Dinç Sarısoy ise suyu "temizlemeyi" konuşurken önemli bir başka soruya dikkat çekti: "Kirletmemeye ne zaman başlayacağız?"

Fatih Özkadı ise, özel sektörün deneyimlerini aktarırken, iyi örneklerin çoğalması gerektiğini söyledi.

Panel konuşmacılarının yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından konukların da katıldığı ilk iklimce sohbet, iklimdaşların kurduğu bu yeni dile dair örneklere de kapı açtı. "İklimdaş içtiği sudan belli olur,", "Bir iklimdaşın nesi var, ortak çözüm üreten iklimdaşların gücü var," gibi yeni atasözlerinin türetildiği sohbet, su krizine iklimce bakmanın ilk adımı oldu.

İklim krizinin dört kilit başlığı olan Su, Tarım ve Gıda, Afetler ve Şehir Yaşamı’nı kapsayacak olan İklimce Sohbetler'in ikinci toplantısı yine İstanbul Ataşehir’deki DasDas’ta yapılacak. İklimce Sohbetler, 8 Ekim Salı günü “Tarım ve Gıda”, 15 Ekim Salı günü yapılacak “Afetler” başlıklarıyla devam edecek ve 5 Kasım Salı günü “Şehir Yaşamı” oturumuyla sona erecek. (Fotoğraflı)