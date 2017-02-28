UND: Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasıyla Türkiye’nin ihracatı ikiye katlanır

İstanbul, 28 Şubat () – Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu, bu hafta içinde yürürlüğe giren Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı “Türkiye’nin ihracatı ikiye katlanır” diye değerlendirdi.

Çetin Nuhoğlu, yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 9’uncu Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak küresel düzeyde yapılan en önemli anlaşmalardan biri olan “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nın Ruanda, Umman, Çad ve Ürdün’ün de imzalamasıyla üçte iki çoğunluğa ulaşarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı ve ekledi:

“Dış Ticarette kotalar ve engellerle boğuşan dış ticaretimiz son dönemde Bulgaristan, Yunanistan gibi AB ülkelerinin gümrüklerinde önemli zaman kayıpları yaşamaktaydı. Bu anlaşma ile artık Türk Dış ticareti önemli süre ve maliyet avantajı elde edecek.”

Tam uygulanması halinde Türkiye’nin ihracatı kısa sürede 2 katına çıkacak

Bu anlaşmaya imza koyan ülkelerin transit geçişlerde araçlardan ayrımcı ücretler alamayacağını ve geçişleri kotalarla sınırlayamayacağını kaydeden Nuhoğlu şunları söyledi:

“Bu anlaşma ile Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Macaristan’da sadece bizim araçlarımızdan alınan ayrımcı ücretler tarihe kavuşacak. Avusturya’nın da Avrupa’nın en genç çevreci filosunu durdurup trenlere binmeye zorlaması artık mümkün olamayacak. Bu anlaşma ‘Transit geçen araçlara kendi araçlarından farklı bir muamele yapamazsın’ diyor. Herkes buna uymak zorunda kalacak.

"Anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmek için harekete geçme zamanı"

Çetin Nuhoğlu anlaşmanın sağlayacağı faydalara dikkat çekerek, anlaşmanın gerekliliklerinin yerine getirilmesi için harekete geçmenin tam zamanı olduğunu söyledi ve şu konulara işaret etti:

“WTO tarafından öngörülen 1 trilyon dolarlık ticaret artışı önemli ihracat ülkesi olan Ülkemiz için çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda ihracatta inanılmazı başaran Türkiye bu ilkelerin tam anlamıyla hayata geçmesi halinde birkaç yıl içerisinde ihracatını ikiye katlayabilecektir. Gerek ülkemiz dış ticaretini gerek ise küresel dış ticareti büyük oranda değiştirecek, ticaret erbaplarına çok daha hızlı ve kolay ticaretin yolunu açacak Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmanın hükümlerinin yerine getirilmesi için ülkemiz kamu kurumlarına düşen görevlerin vakit kaybetmeden yerine getirilmesini bekliyoruz.”

2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ve Türkiye’nin de 71’inci ülke olarak taraf olduğu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, Başbakanlık Genelgesi ile kurulan “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu”nun da işlerlik kazanacağını anımsatan Nuhoğlu, "İlgili kurumlarımız ve özel sektör çatı kuruluşlarımızın içinde yer aldığı kurulun başkanlığını Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortaklaşa yürütecek. Özel sektör ile kamunun bir araya geldiği Ulusal Komite, ticaret önündeki birçok engelin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayacak" dedi.

WTO’nun ilan ettiği kazanımlar

WTO ekonomistleri tarafından yürütülen 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, En çok gelişmekte olan ülkelerin kazanç sağlayacağı bu anlaşma ile;

• Üyelerin ticaret maliyetleri ortalama yüzde 14.3 oranında azalacak,

• İhracatta süreyi yüzde 91 kısaltarak 2 gün daha kısa sürede müşteriye ulaşmasını sağlayacak,

• Bu anlaşma ile bir çok yeni firma ihracat yapar hale gelecek,

• Gelişmekte olan ülkelerin ihraç edilen yeni ürün sayısını da yüzde 20 artacak,

• Az gelişmiş ülkelerde ihraç edilen yeni ürün sayısı yüzde 35'e varan oranlarda artacak.

Anlaşma hükümleri doğrultusunda;

• “Transit geçiş kotaları ve benzeri gönüllü kısıtlamaların uygulanmayacağı” hükme bağlanmış, verilen hizmet ile orantılı olanlar hariç olmak üzere transit geçişler için alınan tüm ücretler yasaklandı.

• Gümrük idarelerindeki bürokratik işlem ve evrak fazlalıkları ortadan kalkacak, Türk taşımacıları ve ticaret erbapları yakın bir zaman içinde çok daha basit ve hızlı gümrük işlemleri ile daha hızlı ticaret yapabilecek konuma gelecek.

• Özellikle Bulgaristan, Yunanistan, Rusya sınır kapılarındaki aşırı ve maliyet yaratan kontrol uygulamaları, Anlaşma hükümleri kapsamında sona erecek.

• Anlaşmaya taraf olan komşu ülkelerin sınır gümrük idareleri arasında işbirliklerinin artması ile sınır geçişleri hızlanacak.

• Elektronik ortama alınacak gümrük işlemleri sayesinde gümrüklerdeki bürokrasi azalacak.

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