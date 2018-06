UND / Nuhoğlu: Hedeflerimizi gerçekleştirmek için hazırız

Ahmet Erdem / İstanbul, 27 Haziran () – Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için, sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız" dedi.

Seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı'nı kutlayan Nuhoğlu, dünya ticaretinin sürekli geliştiğini, Türkiye’nin de bölgesinin en güçlü ülkesi olarak dünya ticaretinden daha fazla pay almak için çalıştığını vurguladı ve ekledi:

"Bu hedef için şimdi çok daha güçlü ve kararlıyız. Önümüzde tamamen ekonomiye ve ticarete odaklanacağımız koskocaman bir dönem var. Bugüne kadar ulaştırma sektörüne yapılan yatırımlar, dış ticaretin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ve ihracat için konulan 500 milyar dolarlık hedef bir kararlığın ve inancın sonucudur."

Türk ürünlerini dünyanın her bölgesine ve ülkesine ulaştıran Türk karayolu taşımacılarının çatı örgütü olarak bu hedefler için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Nuhoğlu, "Ülkemizin bölgesel üretim ve ticaret üssü haline gelmesi, istihdam imkânlarının gelişmesi ve dış ticaretle büyüyen ülke ekonomisi için sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Türkiye ekonomisini taşıyan ve ekonominin en önemli aktörlerinden biri olan sektörümüz yeni büyüme stratejileri için her türlü potansiyele sahiptir" diye ekledi.