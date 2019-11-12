Son Dakika
Ummanlı Bakan : OPEC+ üretim kesintisi süresini uzatabilir
Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad el-Rumhy, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin üretim kesintisi anlaşmasını uzatma konusunda uzlaşabileceklerini ancak kesintilerin boyutunun artmasının beklenmediğini...
EKONOMİ 12.11.2019, 12:23
Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad el-Rumhy, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin üretim kesintisi anlaşmasını uzatma konusunda uzlaşabileceklerini ancak kesintilerin boyutunun artmasının beklenmediğini belirtti.
Umman bir OPEC üyesi olmasada, OPEC üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Ocak ayından bu yana uyguladıkları günde 1.2 milyon varil üretim kesintisine katıldı.
Devlet petrol şirketi Aramco'nun yüzde 2.0 hissesini halka arz etmeye hazırlanan Suudi Arabistan da, bu süreçte petrol fiyatlarının yükselmesini sağlamak için, OPEC'e "petrol üretim kısıntılarına uyulsun" çağrısı yapmaya hazırlanıyor.
The Wall Street Journal'ın haberine göre kısıntılara uyum çağrısı, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması beklenen Aramco'nun halka arz dokümanında petrol fiyatlarının varil başına 65 dolar olarak öngörüldüğü için yapılacak. Petrol fiyatları halen 60 dolar dolayında bulunuyor.
Haberde, Nijerya kendisi de dahil olmak üzere, üretim kısıntısına diğer Afrikalı petrol üreticilerinin de uyumunu sağlamak için çalışacağını Suudi Arabistan'a bildirdi.
Suudi Arabstan'ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da açıklayacak ve ertesi gün de tanıtım için roadshow toplantılarına başlayacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco hisselerinin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak.
Umman bir OPEC üyesi olmasada, OPEC üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Ocak ayından bu yana uyguladıkları günde 1.2 milyon varil üretim kesintisine katıldı.
Devlet petrol şirketi Aramco'nun yüzde 2.0 hissesini halka arz etmeye hazırlanan Suudi Arabistan da, bu süreçte petrol fiyatlarının yükselmesini sağlamak için, OPEC'e "petrol üretim kısıntılarına uyulsun" çağrısı yapmaya hazırlanıyor.
The Wall Street Journal'ın haberine göre kısıntılara uyum çağrısı, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması beklenen Aramco'nun halka arz dokümanında petrol fiyatlarının varil başına 65 dolar olarak öngörüldüğü için yapılacak. Petrol fiyatları halen 60 dolar dolayında bulunuyor.
Haberde, Nijerya kendisi de dahil olmak üzere, üretim kısıntısına diğer Afrikalı petrol üreticilerinin de uyumunu sağlamak için çalışacağını Suudi Arabistan'a bildirdi.
Suudi Arabstan'ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da açıklayacak ve ertesi gün de tanıtım için roadshow toplantılarına başlayacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco hisselerinin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak.
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6