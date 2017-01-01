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Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Ortaköy saldırısını kınadı

Istanbul, 1 Ocak, () - Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Ortaköy'deki terör saldırısını kınama mesajı yayınladı. YASED – Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da yeni yılın...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Ortaköy saldırısını kınadı

Istanbul, 1 Ocak, () - Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Ortaköy'deki terör saldırısını kınama mesajı yayınladı.

YASED – Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde sivilleri hedefleyerek gerçekleştirilen hain terör saldırısını, insanlık dışı bir eylem olarak nitelendiriyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED'in bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Yeni yıla büyük bir üzüntüyle girmemize neden olan ve bir arada yaşama kültürümüzü yıkmayı hedefleyen bu elim saldırı maalesef, yerli yabancı çok sayıda masum insanımızın hayatını kaybetmesine, birçoğunun da yaralanmasına sebep olmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz."

"Türkiye’nin Parlak Geleceğine İnancımız Değişmez"

"Küresel barış ve güvenliği bozmayı hedefleyen ve hiçbir insani değerle bağdaşmayan terörün, tüm insanlık için büyük bir tehdit olduğu İstanbul’daki saldırı ile bir kez daha gözler önüne serilmiştir" denilen açıklamada ayrıca, "Bu küresel tehditle mücadelenin uluslararası dayanışma içinde ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği açıktır. Uluslararası toplumun bu saldırının ardından Türkiye’ye vermiş olduğu desteği memnuniyetle karşılıyor ve kısa süre içinde uluslararası çapta somut adımlar atılmasını ümit ediyoruz. Yaşanan terör olayları hepimizi derinden üzmektedir; ancak Türkiye’nin parlak geleceğine duyduğumuz inancı değiştirmemektedir. Bu inaçla, ülkemizin karşı karşıya kaldığı tüm zorlukları aşabilmek için, Türk iş dünyasının önemli bir parçası YASED üyesi şirketler olarak, işimizin başında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Daha fazla üreterek, ihracat yaparak ve istihdam yaratarak, Türkiye’nin bu zorlu günleri aşması için sorumluluk almaya, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de, aynı kararlılıkla devam edeceğiz; çünkü bizler, ülkemizin birlik ve beraberlikle, terörün üstesinden gelecek güce ve kararlılığa sahip olduğuna inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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