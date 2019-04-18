Uluslararası yatırım pozisyon açığı Şubat’ta 362.9 milyar dolar

İstanbul, 18 Nisan () - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2018 yıl sonundaki 355.2 milyar dolardan, Şubat ayı sonunda 362.9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Şubat sonunda yüzde 4.0 artışla 243.6 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 3.3 artışla 606.55 milyar dolara yükseldi.