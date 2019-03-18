Uluslararası yatırım pozisyon açığı Ocak’ta 367.5 milyar dolar

İstanbul, 18 Mart () - Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2018 sonundaki 355.2 milyar dolardan, Ocak ayı sonun da 367.5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Ocak sonunda yüzde 2.5 artışla 240.1 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 3.1 artışla 607.6 milyar dolara yükseldi.