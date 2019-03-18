Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Uluslararası yatırım pozisyon açığı Ocak’ta 367.5 milyar dolar (2)

(Ayrıntılar eklendi) İstanbul, 18 Mart () -  Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2018 355.2 milyar dolardan, Ocak ayı sonun...

Uluslararası yatırım pozisyon açığı Ocak’ta 367.5 milyar dolar (2)

(Ayrıntılar eklendi)

İstanbul, 18 Mart () -  Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2018 355.2 milyar dolardan, Ocak ayı sonun da 367.5 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, Ocak sonunda yüzde 2.5 artışla 240.1 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 3.1 artışla 607.6 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre;
“Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.0 artışla 96.8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2.3 artışla 91.1 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6.7 artışla 47.7 milyar dolara yükseldi.
“Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 5.4 artışla 143.3 milyar dolara yükseldi.
“Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.2 artarak 150.3 milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 18.5 artışla 35.2 milyar dolara, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1.6 artışla 18.8 milyar dolara, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7.2 artışla 51.7 milyar dolara yükseldi.
“Diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0.2 artarak 314 milyar dolara yükseldi. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1.9 artarak 32.4 milyar dolara, lira mevduatı yüzde 11.8 artarak 15.7 milyar dolara yükseldi.
“Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2.7 azalışla 79.1 milyar dolara olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0.3 azalışla 106,5 milyar dolara geriledi.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328