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Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

İstanbul, 22 Temmuz () - Otomotiv sektörüne yön veren mühendisler, İstanbul’da bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan “Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı”nda (IAEC’18) buluşacak. Geleceğin otomotiv eğilimlerinin mercek altına...

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı Kasım'da

İstanbul, 22 Temmuz () - Otomotiv sektörüne yön veren mühendisler, İstanbul’da bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan “Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı”nda (IAEC’18) buluşacak. Geleceğin otomotiv eğilimlerinin mercek altına alınacağı konferansta, otomotiv elektroniği ve yazılımlarındaki son trendler tartışılacak.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) işbirliği ile IAEC’18 bu yıl üçüncü kez 1-2 Kasım tarihlerinde Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirilecek. Otomotiv dünyasındaki eğilimlerin konuşulacağı etkinlikte, otomotiv sanayinin mühendislik konularında atması gereken adımların, mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamiklerinin ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerinin teknik bir bakış açısıyla aktarılması hedefleniyor.
Yazılım mercek altına alınıyor
Etkinliğin üçüncü yılında “Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını” teması çerçevesinde;
       - Yeni Gelişmeler
       - Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri
       - Akıllı Araçlar için Düzenlemeler ve Testler
       - Akıllı Araçlar için Adaptif Platform
       - Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Ekosistemine Etkisi
       - 5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği
       - Araçlarda Elektroniğin Geleceği
       - Araçlarda Yapay Zekâ
       - Teknoloji ve Etik
       - Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri
       - Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri konuları değerlendirilecek.
Konferansta ayrıca, otomotiv alanında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları da bu yıl ilk kez ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren ilk üç tez, SAE'nin düzenlediği yurt dışı konferanslarından birine katılım hakkına sahip olacak. (Fotoğraflı)

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