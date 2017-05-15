Uluslararası Medya Forumu Antalya’da toplanacak

İstanbul, 15 Mayıs () - "Türkiye-Gücünü ve Potansiyelini Keşfet" sloganıyla gerçekleştirilen Turkey Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinlikleri çerçevesinde projelendirilen Uluslararası Medya Forumu, 21-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya’da toplanacak.

Forum’a 52 ülkeden, seçkin medya temsilcileri katılacak. Ekonomi, turizm, kültür ve medya konularının ele alınacağı Forum, dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliği olarak görülüyor.

Türkiye tanıtım çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Türkiye’nin gücü ve potansiyelinin anlatılması amacıyla başlatılan Turkey Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinliklerinin önemli ayaklarından biri de uluslararası medyanın temsilcilerini bir araya getirecek forum olacak.

İsviçre merkezli Global Connection Media SA (GC), sözkonusu tanıtım kampanyası çerçevesinde 52 farklı ülkeden onlarca medya mensubunu Türkiye’nin önemli turistik bölgesi Antalya’da buluşturuyor.

Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce (TİM) desteklenen Uluslararası Medya Forumu, 21-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya Belek’te Maxx Royal otelinde gerçekleştirilecek.

Ekonomi, kültür ve medya konularının ele alınacağı Forum, dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliği olarak görülüyor. Global Connection’dan yapılan açıklamada, “değişik ülkenin önde gelen medya mensuplarını Antalya’da bir araya getirerek uluslararası medya ilişkilerinin gelişmesine katkı sunulduğu” belirtildi. “Kültürel ilişkilerin, ülkeler arasındaki işbirliği ve ortaklığın önemli bir unsuru” olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “değerli ortaklarımızla birlikte uluslararası gazetecilerin hazırladığı özel medya projeleri sayesinde, kültürlerarası ve uluslararası iletişime destek veriliyor” denildi.

Global Connection’ın TDP tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Fransa, Almanya, İtalya, Rusya, BAE, Birleşik Krallık ve ABD’de gerçekleştirdiği iletişim çalışmalarının ardından planladığı Uluslararası Medya Forumu, medya alanında yeni yaklaşımların ele alınacağı bir platform olacak.

GC, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde 31 Ağustos 2016 tarihinde yine Antalya’da Türkiye-Rusya Medya Forumu düzenlemişti. Rusya ve Türkiye tarafından üst düzey onlarca gazetecinin katıldığı Türkiye-Rusya Medya Forumu, iki ülke arasındaki en büyük sivil girişim etkinliği olmuştu.

Global Connection Uluslararası Medya (GC), Narenciye Tanıtım Grubu adına tasarlayıp uyguladığı tanıtım kampanyası ile de, bu yıl, Rusya’nın İletişim Oscar’ı olarak bilinen Gold Print Awards adlı yarışmada dünya devlerini geride bırakarak “en iyi çıkış yapan marka” dalında ikincilik ödülünü almıştı.