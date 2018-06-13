Uluslararası ekonomi örgütlerinden işbirliğini geliştirme adımı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Haziran () – Almanya Başbakanı Angela Merkel’in altı uluslararası ekonomi kuruluşunun başkanlarıyla düzenlediği toplantıda geliştirilmiş işbirlikleri ve üyelerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak adına kurumsal yapıların güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Merkel önderliğinde Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Robert Azevedo’nun da katıldığı toplantıda, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası üyeleri yer aldı.

Dünya Ticaret Örgütü Azevedo, toplantı sonunda yaptığı konuşmada şöyle konuştu: “Artan ticaret gerilimleri, 2008 finansal krizinden beri ticaret büyümesinde gelinen büyümeyi tehlikeye sokan büyük bir ekonomik darbedir.

“Söz konusu gerilimleri çözmek için çalışmaya ve potansiyel olarak daha fazla çalışanı etkileyebilecek, yeni sektörlerde kendini gösteren daha ileri ve sakıncalı gerilim artışını engellemeye devam edeceğiz.

“Şu anki sorunları çömeye çalışırken, bir yandan da işbirliğini arttırmalı ve üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kurumsal yapıları güçlendirmeliyiz.

“Bunu yapmanın en kolay yolu da liderler arasındali diyalogu arttırmaktır. Liderleri bir araya getirecek yapıcı çözümler bulmalıyız.”