Uluslararası Beton Kongresi Bursa'da başladı

ULUSLARARASI Beton Kongresi'nin 10'uncusu Bursa'da başladı. 4 Mayıs'a kadar sürecek kongrenin açılışında konuşan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO'su İsmail Bulut,, özellikle deprem riski fazla olan bölgelerde hasar ve can kaybının önüne geçilmesi için yapılarda kaliteli inşaat malzemeleri kullanılması gerektiği vurguladı.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen 10'uncu Uluslararası Beton Kongresi, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) yerleşkesinde başladı. Bu yıl yaşamını yitiren Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turhan Erdoğan anısına düzenlenen kongreye, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi, akademik oda temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Kongrenin açılışında, özellikle deprem riskinin fazla olduğu bölgelerde kullanılan betonların kaliteli olması gerektiği vurgulandı.'BETON YOLLAR TERCİH EDİLMELİ'TÇMB CEO'su İsmail Bulut, İstanbul Kartal'da çöken binalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem riski bulunan bölgelerde asfalt yerine beton yol yapılması gerektiğini belirten Bulut, "Yer hareketlerinden dolayı serbest malzemenin hareket etmesiyle zeminde boşluk oluştu. Zeminde oluşan boşluk da yollarda çatlamaya neden oldu. Bunu önlemenin yolu, zemini güçlü tutmak ve yol üstü yapılarında bizim tercih ettiğimiz gibi asfalttan ziyade beton yolların da tercih edilmesi etkin bir çözüm olabilir. Yol beton olsaydı trafiğe bu kadar kapatılmaz, kullanıcıya bu kadar maliyeti olmazdı. İstinat duvarları olmazsa olmaz perde beton mantığıyla, statiği uygulanarak yapılması gerekiyor" dedi.'TÜRKİYE OLARAK KAYNAKLARIMIZ GÜÇLÜ'Depremde meydana gelen hasar ve can kaybının önüne geçilmesi için yapılarda kaliteli inşaat malzemeleri kullanılması gerektiğini söyleyen Bulut, şöyle devam etti:"Şu anda yapı yönetmeliğine uygun denetimler yapılıyor ve buna göre çözümler üretiliyor. Son 20 yıldır etkin bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla yapı yönetmeliğine uygun yapılan yapılarda kullanılan kaliteli inşaat malzemelerini deprem için önleyici bir tedbir olarak düşünebiliriz. Türkiye, inşaat malzemeleri konusunda da iyi bir noktaya geldi. 20 milyar doların üzerinde ihracat yapabilen bir kapasitesi var. Bu konuda Türkiye olarak kaynaklarımız güçlü. Bunu doğru ve uygun zamanda, kaliteli standardına uygun yapmak meselesi kalıyor. Onu da sıkı takiple başaracağız" ifadelerini kullandı.'ÇELİK BARİYER YERİNE BETON BARİYERE GEÇİLMELİ'​Yol kenarında bulunan bariyerlerin tehlike saçtığını, çelik yerine beton bariyer uygulamasına geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, "Yollarımıza ciddi kaynaklar harcıyoruz. Yol tiplerinde bariyer olmaması nedeniyle ciddi can kayıpları yaşanıyor. Bunların önlenebilmesi için, ülkemizde kamu yararı sağlayabilmek için rutin uygulamaların dışında alternatif çözümlere de odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu alternatiflerden bir tanesi, asfalt yerine beton yollar. Güvenlik bariyerlerinde de çelik bariyer yerine beton bariyer ve çevresel etki nedeniyle de geçirimli betonun yaygınlaşmasının önünün açılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak ise, "Güvenlik açısından betonun çitası oldukça yukarı taşınmış durumda. Deprem yönetmelikleri sürekli değiştikçe betondaki seviye yükseltiliyor. Bunların hepsi güvenlikli binalar anlamına geliyor. Vatandaşlarımız betonu yanlış olarak tanımlıyorlar. Çarpık kentleşmenin sorumlusu gibi, beton yığını olarak kentlerimizi ifade ediyorlar. Bu son derece yanlıştır" dedi.

