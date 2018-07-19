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Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması finalistleri belli oldu

Elif Varan / İstanbul, 19 Temmuz () - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) düzenlediği "3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması" finalistleri belli oldu. Yarışmacılara, finalde toplamda yaklaşık 100...

Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması finalistleri belli oldu

Elif Varan / İstanbul, 19 Temmuz () - İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) düzenlediği "3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması" finalistleri belli oldu. Yarışmacılara, finalde toplamda yaklaşık 100 bin lira para ödülü, yurt dışında eğitim fırsatı ve birinci olan tasarımcılara "Vitrin Ödülü" ile tasarımlarını mağazada satışa sunma fırsatı verilecek.
Jüride; İslam Şeker, Güven Karaca, Hakan Yıldırım, Bilge Köprülü, Erkan Zandar, Abdulsabur Endican, Tan Erdoğdu, Mehmet Yücebaşoğlu, Özlem Kaya, Mehtap Elaidi, Zeynep Üner, Kaner Kıvanç, Seda Lafçı, Raf Stesmans, Tamer Yılmaz, Ezgi İçel Apa, Hakan Bahar, Mahizer Aytaş, Eda Mutuşoğlu yer alıyor.
Toplam 113 yarışmacı arasından jüri değerlendirmesi ile seçilen 10 tasarım arasından her iki kategoride ilk 3’e kalan tasarımlar 10 Ekim’de düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak. Özgün tasarımları ile finale kalan tasarımcılar; Cansu Çitak, Dila Korkmaz, Ece Pınar Demirel, Gamze Gürtaşar, Melih Öz, Alparslan Şendağlı, Kaan Eratalay, Oğuzhan Altay, Oya Cevizkaya, Yunus Emre Yürekli oldu.
Kadın ve erkek kategorileri birincileri 15 bin lira, ikincileri 10 bin lira, üçüncüleri 5 bin lira ve tüm finalistler dijital çizim tableti ile ödüllendirilecek. İlk üçe giren yarışmacılardan Ticaret Bakanlığı’nın uygun göreceği isim, yurt dışı eğitim ödülünün de sahibi olurken, yarışmada birinci olan tasarımlar anlaşmalı firmaların vitrinlerinde sergilenerek satışa sunulacak.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı İslam Şeker, genç tasarımcıların sektöre kazandırılmasının katma değerli ihracatı artıracağını vurguladı ve ekledi:
"Ayakkabı tasarım yarışmamızdaki temel amacımız, sektörümüzün uluslararası rekabetçi yanını güçlendirmek. Sektöre yeni bir ivme, yeni bir bakış kazandıracak genç yetenekleri keşfetmek ve onları sektöre kazandırmak. En nihai hedefimiz; ayakkabı sektörünün var olan imalat gücünün yanına Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşmayı daha güçlü bir şekilde ekleyerek ülkemizi ayakkabıda üretim ve moda merkezlerinden biri yapmak."

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