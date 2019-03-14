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Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

İstanbul, 14 Mart () – Tarsus Türkiye’nin Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) desteğiyle düzenleyeceği 16’ıncı Asansör İstanbul Fuarı, 21-24 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde uluslararası...

Uluslararası asansör endüstrisi 21-24 Mart’ta Tüyap’ta bir araya gelecek

İstanbul, 14 Mart () – Tarsus Türkiye’nin Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) desteğiyle düzenleyeceği 16’ıncı Asansör İstanbul Fuarı, 21-24 Mart tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde uluslararası asansör endüstrisi bir araya gelecek.
Tarsus Turkey AYSAD’ın desteği ile düzenlenen Asansör İstanbul’a İtalya, Hollanda, Finlandiya, İspanya, İsviçre, Lübnan, Mısır ve Rusya gibi 30 farklı ülkeden uluslararası markalar ile yerli büyük üreticilerin öncülük ettiği 400 firma katılıyor.
Daha akıllı, daha güvenli ve daha hızlı asansörlerin sergileneceği fuarda konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden yürüyen merdiven ve yollara kadar farklı kategorilerde en yeni ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojiler sergilenecek.
İstanbul Fuarı’nın Türkiye, Balkanlar, BDT Ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarında eşsiz ticaret fırsatları sunacağını söyleyen Tarsus Turkey Genel Müdür Yardımcısı Seda Bozkurt, “Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nin altı salonunda birden 50 bin metrekare alanda düzenleyeceğimiz Asansör İstanbul, katılımcılarını, yurt içi ve yurt dışından 30 bin profesyonel alıcı ve endüstri liderleri ile buluşturacak. Dünya asansör endüstrisinin şimdiden heyecanla beklediği fuarımız, her buluşmada olduğu gibi milyonlarca dolar değerinde yeni işbirliği ve ticaret anlaşmalarının adresi olacak” dedi. (Fotoğraflı)

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