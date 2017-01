Ulukaya Davos’ta mültecilerin sesi oldu: Entegrasyon için özel sektör harekete geçmeli

İstanbul, 20 Ocak () - Hamdi Ulukaya, 47. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında düzenlenen “Lafın Ötesine Geçmek: Açık Toplumlar İnşa Etme Korkusunun Üstesinden Gelmek” başlıklı panelde mülteci sorununu gündeme getirdi. ABD merkezli gıda devi Chobani’nin sahibi ve mülteci sorununa odaklanan Tent Vakfı’nın kurucusu Hamdi Ulukaya’nın, yaptığı açıklamaya göre, 47. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları kapsamında düzenlenen “Lafın Ötesine Geçmek: Açık Toplumlar İnşa Etme Korkusunun Üstesinden Gelmek” başlıklı panelde mülteci sorununu gündeme getirildi. Panele Ulukaya’nın yanı sıra More in Common Başkanı Brendan Cox, Save the Children International CEO’su Helle Thorning-Schmidt, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İş birliği Bakanı Lilianne Ploumen, Radcliffe Vakfı Başkanı ve dünyaca ünlü Lions Gate sinema prodüksiyon şirketinin kurucusu Frank Guistra katıldı. Panelde dünyanın pek çok yerinde göçmenlere, mültecilere, Müslümanlara ve diğer azınlıklara yönelik olarak giderek artan tedirginlik masaya yatırıldı. Bu durumun tansiyonu, güvensizliği hatta şiddeti artırdığına dikkat çekilen panelde konuşmacılar, sorunun nedenlerinden öte çözümlerine odaklandı. Katılımcı kurumlar sahadan veriler paylaştı ve uzmanlar, yükselen düşmanca tutumla nasıl mücadele edilebileceği ve mültecileri topluma katkılı olacak şekilde kucaklayacak toplulukların oluşmasının nasıl teşvik edilebileceğine dair birikimlerini paylaştı. 2015 yılında Tent Vakfı’nı kurarak özel sektörü mülteciler konusunda harekete geçirmek için bir model oluşturan Hamdi Ulukaya, bu sayede her biri dünya devi olan pek çok markayı ortak bir amaç için bir araya getirdiklerini belirtti ve ekledi: “Tent’in özel sektör ile kurduğu ittifakı bundan tam 1 yıl önce Davos’ta ilan etmiştik. O gün yola çıktığımızda yanımızda yalnızca 10 şirket vardı. Haziran’da 30’a ulaştık. Kasım ayı itibarıyla Tent, Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Mülteciler için İş birliği inisiyatifinin yönetimini üstlendi. Bugün ‘Tent Mülteciler için İş Birliği İnisiyatifi’ne dahil olan 70’ten fazla şirket var. Özel sektör uykudan uyandı. Elbette çok daha fazlasının yapılması gerekiyor ama mevcut işaretler umut verici.” Tüm taraflar için kazan-kazan durumu Kendisinin de ABD’ye bir İngilizce bilmeyen bir yabancı olarak geldiğini hatırlatan Ulukaya, “Her zaman kolay değildi ama hayatım için endişelenmedim, ailem de tehlikede değildi. Mülteciler için ise durum inanılmayacak kadar zor” diyerek şöyle devam etti: “Şirketler eğer harekete geçerlerse bir kazan-kazan durumu yaratabilirler. İş imkânı verildiğinde, eğitim sunulduğunda, kaynaklar doğru kullanıldığında bu tüm taraflar için kazanç anlamına geliyor. Biz Chobani’de bunu uyguladık. Bu sayede artık çok daha güçlü bir şirket ve aileyiz. Özel sektörün milyonlarca yaşamı etkileyebilecek ölçülebilir çözümler bulması ve finanse etmesi gerekiyor. Korku ve öfkeye kapılmak yerine daha fazla anlayış ve şefkat göstermemiz şart. Tent Vakfı olarak biz, bu yılın ilk yarısında tüm yardımlarda entegrasyon meselesine odaklanacağız.” Ev sahibine “teşekkürler” Panelde Ulukaya, Tent Vakfı tarafından Ağustos-Eylül 2016 arasında mültecilerle yüz yüze yapılan bir araştırmanın sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, her 10 mülteciden 9’u, ev sahibi ülkeye entegre olabileceğine inanıyor. Araştırmanın dikkat çeken bir başka sonucu da mültecilerin çalışma isteği. Her 10 erkek mülteciden 8’i iş arıyor ancak ya bulamıyor ya da bulmasına rağmen çeşitli kısıtlamalar yüzünden çalışamıyor. Tent Vakfı’nın araştırması, mültecilerin ev sahibi ülkelere bakışı hakkında da önemli bir ipucu veriyor: Mültecilerin yüzde 75’i ev sahibi ülkelerine vermek istedikleri mesajın “Teşekkürler” olduğunu söylüyor. (Fotoğraflı)