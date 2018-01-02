Uludağ’ın pınar suyunu şişelediler

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ’dan gelen pınar sularının kent ekonomisine kazandırılması hedefiyle Kestel ilçesinin Gözede mevkiinde yaptırılan Su Şişeleme Fabrikası’nda üretim başladı. Üretimin sadece yüzde 7’sinin Bursa pazarına, kalan kısmının ise Türkiye ve dünya pazarına sunulacağı tesisleri gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, forklifti kullanarak ilk parti malın yüklemesini yaptı.

Bursa’nın Kestel ilçesi Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında geçen yıl Mart ayı sonunda temeli atılan toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip su şişeleme fabrikasında üretim başladı. Günde 36 milyon koli yaklaşık 80 TIR dolusu üretim kapasitesine sahip tesislerde 0.33, 0.50, 1, 1.5, 5, 10 ve 19 litre pet şişe, 200 ve 250 mililitre bardak ve 0.33, 0.75 litre cam şişe ile 19 litre damacana dolumu gerçekleştiriliyor. Üretimin sadece yüzde 7’sinin Bursa içinde tüketiciyle buluşacağı, kalan kısmının ise, 6 bölgede 26 şehir ve yurtdışında pazara sürüleceği bildirildi. ‘Muradiye’ suyunu sorunsuz bir şekilde tüketiciyle buluşturmak amacıyla güçlü bir lojistik ağı da oluşturuldu. Bu kapsamda 80 araçlık TIR filosu oluşturulurken, şehir içinde de 20 kamyon ve kamyonetle dağıtım yapılacak. Yurt içinde en büyük pazar olarak Ege Bölgesi illeri ile İstanbul ve Antalya belirlenirken, ihracat rotasında ise Orta Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlar ilk sırada bulunuyor. Yatırımı BUSKİ tarafından yapılan tesisler, yine belediye iştiraklerinde Jeotermal A.Ş. tarafından işletilecek.

İLK YÜKLEME BAŞKAN AKTAŞ’TAN

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş şişelemenin başladığı tesisleri gezdi. Jeotermal A.Ş. Genel Müdürü Hasan Aydın’dan üretim hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, pazara sürülmek üzere hazırlanan ilk paleti forkliftle TIR’a yükledi. Muradiye markasını dünyaya duyuracak tesislerde üretimin başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, şöyle dedi:

"Doğancı Barajı’nın 34 yıllık hattını yeniledik ve olası arızalarda kentin susuz kalmaması için ikinci bir hat oluşturduk. Diğer taraftan sürekli yapılan analiz sonuçlarına göre, kuyu suyu ilavesine rağmen sağlık açısından herhangi bir sorun görülmüyor ki artık kuyu suyunu da kestik. Evliya Çelebi’nin dediği gibi Bursa sudan ibarettir. Bir taraftan halkımıza çeşmelerden en kaliteli suyu sunarken, ticari olarak da bu değeri bütün Türkiye ve dünya ile buluşturmak durumundayız. Büyükşehir Belediyemiz bu noktada bir marka, bir vizyon ortaya koydu. Ben bu vizyonun Türkiye ve dünyaya dalga dalga yayılacağına inanıyorum. Biz suyu aracısız bir şekilde vatandaşla buluşturma imkanına sahibiz. Muradiye ismi de çok değerli. Muradiye’nin markalaşması inşallah Bursa’ya ayrı bir değer katacaktır."



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