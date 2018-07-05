Uludağ OSB, hizmet binasına kavuştu

ULUDAĞ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hizmet binası protokol ve sanayicilerin yoğun katılım gösterdiği törenle açıldı. Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, bölge sanayicisine akıllı bir hizmet binası kazandırdıklarını söyledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas'ın yanı sıra sanayici ve iş adamlarının katıldığı törende konuşan Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, kamulaştırma işlemleri nedeni ile hizmet binasının açılışının uzun zaman aldığını söyledi. Aydın, "Ülkemizin gelişmesinde ana unsur olduklarını düşündüğümüz Alperenler olarak adlandırdığımız sanayicilerimiz için hizmet merkezi olarak düşündüğümüz binamızı açmış olmaktan mutluyuz. Sanayicimizin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak ve elektrik, su, doğalgaz gibi işlemlerde yollarını açmak için yeni hizmet binamızdaki sistem sayesinde fabrikalarından işlerini çözebilecekler. Sanayiciye hizmetin, ülkeye hizmet olduğu düşüncesindeyiz" dedi.

Sanayicilerin her türlü hizmetlerini, kendilerine verilen şifre ile takip edebileceklerini söyleyen Aydın, "Uludağ OSB'de şu anda 250 firma, 350 milyon dolar civarında ihracat yapıyor. Bölgede 20 bin çalışan var. 2023 hedefimiz, 1 milyar dolar ihracat yapan, 30 bin çalışanı olan bir bölge. Şu an yüzde 90 oranında bir doluluğumuz var. Bu doluluğu yüzde 100'e çıkarmak istiyoruz. Tekstil ağırlıklı bir OSB'yiz. İkinci sırada otomotiv sektörü geliyor, ardından da mobilya ve makine. Biz sektör dağılımını genişletmek istiyoruz" diye konuştu.

Uludağ OSB'nin 125 bin metrekarelik bir alanı olduğunu hatırlatan Başkan Aydın, "O alanı sanayiye açmıyoruz. Teknik okul, meslek lisesi gibi ara eleman yetiştirecek okulları bu alanda düşünüyoruz. Teknik Üniversite ile görüştük, meslek yüksek okulu gibi bir projemiz var. Yine bu alana Ar-Ge merkezi kuracağız. Sanayicimizin ve şehrin doğu yakasındaki vatandaşlarımızın kullanabileceği spor alanları ve değişik aktivasyon alanlarını bu bölgede düşünüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ İÇİN GÜRSU'NUN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR'

Gürsu'nun bir taraftan tarım, bir taraftan da sanayi ile büyüdüğünü söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise "Aynı anda hem sanayi hem de tarımın büyümesi tabii ki biraz sıkıntılı oluyor ama önemli olan ikisini yan yana birlikte götürmek. Bunu bugüne kadar başardık, inşallah bundan sonra da başarılı oluruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz; sanayimiz ne kadar güçlü olursa Gürsu o kadar güçlü olur. Gürsu ne kadar güçlü olursa, Bursa o kadar güçlü olur. Bursa ne kadar güçlü olursa, Türkiye o kadar güçlü olur. Türkiye'nin daha da güçlenmesi için tabanın güçlü olması gerekiyor. Bu anlamda da Yunus başkana mücadelesi için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BİRÇOK İLKE İMZA ATAN ŞEHİR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez ise kentin farklı medeniyetlere ev sahipliği yaparken birçok ilke de imza atan bir şehir olduğunu söyledi. Sönmez, Bursa'da sanayi için yapılan hizmetlerin önemine değindi.

'ÇEVRE DOSTU SANAYİ ŞEHRİ'

Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas da Gürsu ve Kestel'in Bursa'nın doğuda yükselen iki yıldızı olduğunu belirtti. Sanayi geliştikçe ilçenin de geliştiğini belirten Makas, "Sizler olmasaydınız bugün nüfusumuz bu kadar artmazdı. İstihdam sağlayıp, dışarıdan göç olmasına katkı sağlıyorsunuz. Bursa, yeşil diye biliniyordu, tarım kenti diye biniyordu; şimdi sanayi kenti diye de biliniyor. Fakat çevre dostu sanayi şehri olarak bilinmesini istiyoruz" dedi.



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