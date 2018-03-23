Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde "Üretimin Geleceği" tartışıldı

Bursa, 23 Mart () - BASF’nin oturum sponsorluğunda gerçekleşen ‘Üretimin Geleceği’ konulu panelde katılımcılar, temel üretim sektörlerinin önümüzdeki dönemdeki planlarını tartıştı.

Moderatörlüğünü Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın yaptığı panele; Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, BASF Türkiye CEO’su Buğra Kavuncu, Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil ve SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov katıldı.

"Kimya alanında fırsat var"

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü konuşmasında Türkiye’de yatırımların artması gerektiğine dikkat çekti. Kimya sanayinin yatırım için cazip alanlardan biri olduğunu anlatan Dördüncü, kimya sanayine yatırım yapıldığı takdirde bunun cari açığın azalmasına da önemli katkısı olacağını belirtti.

"Dijitalleşme trenini kaçırmamalıyız"

BASF Türkiye CEO’su Buğra Kavuncu da üretimde dijitalleşmenin önemine değindi. “Anadolu’da sanayisi gelişmiş bölgeler, dijital çağa uygun gençler için cazip bir ortam yaratmalı ki bu gençler o bölgelere gidip çalışsın” diyen Kavuncu; “BASF de ARGE merkeziyle teknolojik dönüşümü destekliyor” dedi.

"Sektörler birlikte hareket ederek sinerji yaratmalı"

Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, boya sektöründe Avrupa’da beşinci sırada olduklarını belirtti. “Sektörde hiçbir ithal ürüne ihtiyacımız yok. Ulaştığımız ölçekle ve teknolojik dönüşümle aynı zamanda Avrupa’nın en büyük mantolama şirketi olduk” diyen Küçükoğlu; “Bankalar, KOBİ’ler ve diğer aktörler birlikte hareket ederek bir artı birden iki değil üç çıkarabiliriz” diye konuştu.

"Asıl katma değer yüksek teknolojide"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, ülkemizde değerli mühendislerin olduğunu ancak yüksek teknolojili ürün tasarlayan insan kaynağımızın yeterli olmadığını savundu. “Dünyada en iyi helikopteri, uçağı kim tasarlıyorsa o kişilerle çalışıyoruz. Hedefimiz dünyanın en büyük 10 havacılık savunma şirketinden biri olmak” diyen Kotil, Türkiye’nin küresel oyuncu olmak için yüksek teknolojili ürün çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye’ye yatırıma devam"

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Türkiye’ye enerji alanında 19,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını ifade ederek Türkiye’nin cari açığının azalmasına önemli katkıda bulunduklarını belirtti. “Son iki yılda PETKİM’de birçok projeye imza attık. Aliağa’da büyük bir ARGE merkezi kuracağız” diyen Gahramanov; “Türkiye’nin teknoloji ihraç eden bir ülke hale gelmesi gerekir” diye konuştu. (Fotoğraflı)