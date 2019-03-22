Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumu gerçekleşti

BURSA, () -Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Refah İçin Dijitalleşme’ oturumunda, Türkiye’de ve dünyada internetin yarattığı yeni fırsatlar değerlendirildi; dijitalleşmenin gündelik hayatımız ve ülkeler arasındaki ilişkiler üzerindeki etkileri konuşuldu.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkanı Ari Kesişoğlu, Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid, Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil katıldı.

HER GÜN 2.7 MİLYAR KİŞİ FACEBOOK’A DOKUNUYOR

Ortadoğu-Türkiye Bölge Başkanı Ari Kesişoğlu, her gün 2.7 milyar kişinin Facebook’a dokunduğunu belirterek, “Kendi hayatımızın içinde, bilim kurgunun gerçek olduğuna şahit oluyoruz. Dijitalleşme konusunda önümüzdeki 10 yıl içinde bağlantı teknolojileri, artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik ve yapay zeka konularının öne çıkacak” dedi. 'Herkes bu platformların parçası oldukça, ticarette sınırlar kalkmaya başlıyor' diyen Ari Kesişoğlu, Kapalıçarşı’da İznikworks adlı bir dükkanın bu teknolojiler sayesinde satışlarının yüzde 90’ını dijital üzerinden gerçekleştiğini belirtti. 9-10 Nisan’da Türkiye’de ilk kez Developer Circles adlı bir programı gerçekleştireceklerini belirten Kesişoğlu, böylece Türkiye’de sadece kullanıcı değil geliştirmecilerin de sayısının artmasını beklediklerini belirtti.

MALEZYA DİJİTALLEŞME İÇİN 800 MİLYON DOLAR AYIRDI

Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid ise, siyasi liderlerin daha fazla istihdam ve gelir yaratmak amacı taşıdıklarını ve dijitalleşmeye de bu açıdan baktıklarını dile getirdi. Malezya’da gündelik hayatta dijitalizasyonu gerçekleştirmek ve vatandaşlara verilen kamu hizmetini geliştirmek istediklerini söyleyen Hamid, hükümetin bu konuda birçok adım attığını söyledi. Bu konu için hükümetin 800 milyon dolar ayırdığını belirten Hamid, gelişmekte olan ülkelerin uzak köşelerinde kalan vatandaşlara kadar ulaşmanın, hükümetlerin önündeki önemli bir konu olduğunu ifade etti. Hamid, gelecek nesillerde eleştirel düşünceyi içselleştirmiş insanlar yetiştirmenin, topluma önemli kazançlar yaratacağını belirtti.

DİJİTALLEŞME GÜNDELİK HAYATIMIZA GİRMİŞ DURUMDA

Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis ise kendi hayatındaki bir günü anlatarak, uyandığı andan itibaren dijital dünyanın kendisine hava durumundan hangi ilaçları alacağına kadar kadar her türlü bilgiyi verdiğini söyledi ve gün boyunca hepimizin bir çok veri ürettiğini, bu verilerin de büyük öneme sahip olduğunu aktardı. Gelis, önümüzdeki 10 yıl içinde siber suçların çok artacağını belirterek, bu konuya önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

E-TİCARET SINIRLARI ORTADAN KALDIRDI

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ ise, “E-ticaret hayatımıza internetle birlikte girdi. Dünya nüfusunun yarısı internete bağlı ve 30 yaşın altında. Demek ki dünya nüfusunun yarısı internetin olmadığı bir dünyayı görmemiş” görüşlerini aktaran Emirdağ, önümüzdeki yıllar içinde 50 milyardan fazla nesnenin internete bağlı hale geleceğini belirtti. E-ticaret sayesinde girişimciliğin önündeki engellerin kalktığını belirten Emirdağ, e-ticaretin sınırlarının da ortadan kaldırdığını söyledi. “E-ticaret sayesinde beklentilerimizin önündeki sınırlar da kalktı” diye konuşan Emirdağ, artık herkesin en üst kalite beklentisinde olduğunu aktardı.

ÇİN’İN KENDİ İNTERNETİ VAR

China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein ise, Çin’de sekiz yüz milyon kişinin internete bağlı olduğunu ancak Facebook, Twitter ve Google’ın Çin’de bulunmadığını, bunların Çin versiyonlarının olduğunu belirtti. Ancak mobil hizmetler gibi konularda Çin’in çok öne geçtiğini ve artık batılı şirketlerin Çinli şirketleri taklit etmeye başlayacağını ifade etti. “Çin’de cep telefonunuz yoksa ve Alibaba ve Tencent kullanmıyorsanız var olamazsınız” diyen Rein, devletin de bu şirketleri desteklediğini çünkü bu uygulamaları kullananlara dair verilere gözetim için ihtiyaç duyduğunu belirtti. ABD’nin Huawei örneğinde olduğu gibi dijitalleşmeyi siyasileştirdiğini belirterek diğer ülkelere Huawei’yle çalışmamaları konusunda baskı yaptığını söyledi. Rein, “Şu anda dünyada iki internet gerçeği var. Bir tarafta Çin interneti, diğer tarafta diğer batılı ülkelerin interneti var. Herkesin bu konuda bir tercihte bulunması gerekecek” diye konuştu.

İŞLEMLERİN YÜZDE 81’İ MOBİLDEN

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ise hizmetlerinde mobili önceliğe aldıklarını, bugün işlemlerinin yüzde 81’inin mobilden gerçekleştiğini belirtti. Yüze yakın fintech’le ortak çalışma yaptıklarını söyleyen Binbaşgil, geleceğin şubesini de tasarladıklarını ifade etti. Geçen yıl zor bir yıl olsa da ‘veri yaşam merkezi’ne 250 milyon dolar harcadıklarını belirten Binbaşgil, bu yıl da bu alana 250 milyon dolarlık bütçe ayrdıklarını ifade etti. Binbaşgil, “Bankacılık hayatın içine entegre olmaya devam edecek” dedi ve tasarım konusunda beş ilkeleri olduğunu belirterek sade, hareketli, yenilikçi, insan odaklı ve güvenilir tasarım oluşturmak istediklerini ifade etti.