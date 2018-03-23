Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde "Küresel Fırsatlar" tartışıldı

İstanbul, 23 Mart () - HSBC Türkiye’nin oturum sponsorluğunda gerçekleşen ‘Global Fırsatların Geleceği’ konulu oturumda panelistler gelecek dönemdeki yatırım fırsatlarını masaya yatırdı.

Panelin açılış konuşmasını yapan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, küresel ticaretin gelişimine önemli katkısı olacak Kuşak ve Yol girişiminin Türkiye için de çok önemli olduğunu söyledi. Kervancı geleceğin finansal servislerinin şimdiden şekillenmeye başladığını anlatarak blockchain yapılarının önümüzdeki birkaç yılda finans alanında hâkim konuma geleceğini belirtti.

Moderatörlüğünü Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım’ın yaptığı panele; Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulllah Kavukcu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim katıldı.

“Esnek yapılar daha şanslı”

Dünyanın geleceğinde belirsizliklerin hâkim olduğu bir evrede bulunduğunu söyleyen Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, “Küresel ticarette ABD yerine Çin’in ağırlığı her geçen gün artıyor. Öngörülemeyen değişiklikler mevcut ama öngörülebilir değişikliklerden biri, Batı dünyasının teknolojik gelişmeler, özellikle robotik üretimle kendi kendine daha yetebilir hale gelmesi. Bu beyaz yakalıları tehdit eden bir durum” dedi.

Yılmaz, ağır ve hantal yapıların global ekonomideki belirsizlikleri göğüslemede zorlanacağını, esnek şirketlerin ise bu dönemde daha şanslı olacağını düşündüğünü belirtti.

Önümüzdeki dönemde Koton’un hızlı moda kategorisine odaklanacağını anlatan Yılmaz, online satışa da özel önem vereceklerini vurguladı.

“Biz onların markalarını nasıl öğrendiysek onlar da Simit Sarayı’nı öğrensin”

Simit Sarayı’nın yurtdışında yaşadığı genişlemeyi anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Abdulllah Kavukcu, “Yurtdışına açılırken markamızda isim değişikliğini bilerek yapmadık. Biz nasıl yabancı markaları ezbere biliyorsak onlar da bizi öğrensin diye düşündük” dedi.

Simit satarak dünyanın en iyi lokasyonlarında mağaza açabildiklerini anlatan Kavukcu; “Yurtdışında 1,000 mağaza hedefimiz var. Kenya’da bir mağaza açıyoruz, 2019’da da Uzakdoğu’ya açılacağız” şeklinde konuştu.

“Korumacılık eğiliminin panzehri küresel ticaretin artması”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, küresel fırsatların gelişmelere hazırlığı olanların önüne geldiğinin altını çizdi. Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin getirdiği değişiklikler küresel ekonomiyi muazzam bir şekilde değiştirdiğini anlatan Bilecik, “10 yıl önce var olmayan şirketler şu an dünyanın ana ekonomik aktörleri oldu. İnternetle beraber bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı. Ne iş yaparsak yapalım teknolojiyi kullandığımız derecede fırsatlar oluşuyor” dedi.

Küresel pazarlarda korumacılık eğilimi ve ayrımcılık söyleminin tehdit oluşturduğundan bahseden Bilecik, bunun panzehrinin küresel ticaretin artması olduğunu belirtti.

“Çok iyi bir ekonominizin olmasının iyi bir dış politikanız olduğu anlamına gelmiyor ama iyi bir dış politikanız varsa ekonominiz de iyi olur” diyen Bilecik, “Demokratik gidişatta özeleştiri yapmamız lazım. Neredeyse iki yıldır süren OHAL’den normalleşmeye hızla geçmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Biz işe tersten başladık, 1976’da dünyaya açıldık”

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da birçok şirketin aksine Uludağ’ın önce Avrupa’da büyüdüğünü anlattı. Kızıl, “1976’da gurbetçilerin Almanya’ya gidişiyle biz de Avrupa’ya ihracata başladık. Ardından Hollanda’da üretim tesisi kurduk. Daha sonra da dünyada nerede Türkler varsa orada Uludağ gazozu vardır anlayışını benimsedik” dedi.

Günümüzde Almanya’da Almanların Türklerden daha fazla Uludağ gazoz içtiğini anlatan Kızıl, Ortadoğu coğrafyasında doğal kaynak suyu olmadığı için bu bölgede kaynak suyunda önemli fırsatlar olduğunu belirtti. Başta Irak, Filistin ve Arap Yarımadası’nda ortaklıklarla büyüdüklerini anlatan Kızıl, Romanya, Bulgaristan ve İngiltere’de hızla geliştiklerinin altını çizdi.

“Nobel Ödüllü insanımız çıktıkça global markamız da çıkar”

Derimod’un gelişiminden bahseden Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim, ilk başta ana hedeflerinin Rusya pazarı olduğunu ama ilk zamanlar hiç iş yapamadıklarını söyledi. “Rusya’da AVM’lerde iyi noktalara giremedik. O bölgelerde ekonomik krizler de olunca yabancı markalar AVM’lerden çıktı. Biz krizlere alışık olduğumuz için AVM’lerde boşalan en iyi yerlere yerleştik.” şeklinde konuşan Zaim, “Ülkemizden ne zaman birkaç Nobel sahibi bilim insanı çıkarsa, ne zaman olimpiyatlarda madalya kazanan birçok atletimiz çıkarsa işte o zaman global tekstil markalarımız da çıkar” dedi. (Fotoğraflı)