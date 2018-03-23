Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde “Dijital Gelecek” tartışıldı

İstanbul, 23 Mart () - Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, Vodafone’un oturum sponsorluğunda gerçekleşen “Dijital Gelecek” konulu panelde katılımcılar, dijitalleşmenin önümüzdeki dönemde şirketleri ve toplumları nereye taşıyacağını tartıştı.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele; IoT Akıllı Evler Girişimcisi Daniel Kottke, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei ve DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey katıldı.

“Akıllı Ev fikri kendi yaşam deneyimimizden çıktı”

IoT Akıllı Evler Girişimcisi ve ilk Apple çalışanlarından Daniel Kottke, bulut teknolojileri kullanarak evlerdeki ortak alanları sanal ortama taşıdıklarını söyledi. “Böylece insanlara daha küçük evlerin yeterli olduğunu, yani daha az para ödeyerek üst düzeyde bir evde yaşayabileceklerini gösterdik” diyen Kottke, gençlere de bol bol gezmelerini, farklı kültürlerin önemli deneyimler kazandırdığını vurguladı.

“Facebook üzerinden kamyon satıyoruz”

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Facebook iş modelinin ekonomiye etkisini, “şirketlerin sınırlarını aşmasına destek vermek” olarak tanımladı.

Hem KOBİ’lere hem büyük şirketlere; pazarlama, müşteri hizmetleri ve müşteri iç görüsü alanlarında hizmet verdiklerini anlatan Matraş, “Akbank’taki kredilerin yüzde 15’i Facebook ve Nissan’ın her ay yüzlerce aracı Facebook’tan satılıyor” dedi.

Gelecekte en önemli dört dijital trendi; bağlantı, ticaret, iletişim ve kültür olarak sıralayan Matraş, “Mobil bağlantı hayatımızı çok değiştirdi. Artık günde ortalama 200 kere telefonumuza bakıyoruz. Alışveriş yaparken mağazalardaki satışların yarısında mobil telefonun etkisi var. İletişimin de şekli değişti. Artık mesajla, fotoğrafla ve videoyla konuşuyoruz. Yakın gelecekte artırılmış gerçeklikle konuşacağız ama en önemlisi kültür. Yapılarımızı nasıl dönüştüreceğimizi çok iyi tasarlamamız gerekiyor” dedi.

“Bankacılık trendleri takip etmeli”

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de trendleri takip etmenin sürdürülebilir iş başarısı için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Teknolojiye yılda 300 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Binbaşbil, “Bu sayede artık Akbank’ta işlemlerin sadece yüzde 5’i şubeden yapılıyor” dedi.

“Artık tüketiciler de çok bilinçli”

M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, özellikle milenyum jenerasyonunun yüzde 90’ının bir ürünü alırken, bu ürünün yapım sürecinin etik olup olmadığına da baktığını belirtti.

“20 sene sonra araba satamayacağız”

Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei, insanları A noktasından B noktasına yenilikçi bir yaklaşımla nasıl taşıyabileceklerine kafa yorduklarını ve sonunda sahibi olmayan, dijital şekilde yönlendirilen bir ulaşım sistemi bulduklarını anlattı. Daha az yakıt harcanan, daha az kirlilik yaratan bu sisteme 15 ay önce sekiz ülkede başladıklarını belirten Sorgenfrei, otonom araç sistemine dokuz milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

“Yapay zekâda gidecek çok yol var”

DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey ise, “Yapay zekâ pek çok bileşenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapı. ‘İnsana karşı robot’ diye bir şey söz konusu değil. Bugün yaptığımız bir işi, yapay zekâ sayesinde 15-20 kat daha iyi yapabilmemiz söz konusu. Örneğin yapay zekâ arama motorlarını da geliştirecek. Bir kişi kentinde kaç adet kuduz köpek var ve bunlar şu an nerede diye arama yaptığında, hasta köpeklerin nerede olduğunu görebilecek” diye konuştu. (Fotoğraflı)