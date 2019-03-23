Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘Çin’i Doğru Anlamak’ tartışıldı

BURSA, () - Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 'Çin’i Doğru Anlamak' oturumunda Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı’nın yaptığı panele TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, DEİK Başkanı Nail Olpak, Winnermax Capital Yatırım Ofisi Başkanı Robert Guo, Asiability Kurucu Ortağı Andrew Cainey, Hollyhigh Capital CEO’su James Chen ve Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng katıldı.

"TİCARETTE BÜYÜK AÇIK VAR"

DEİK Başkanı Nail Olpak, hükümetin öncelik verdiği ülkelerden birinin Çin olduğunu belirterek Türkiye’nin geçen yıl Çin’e 2.9 milyar dolar ihracat yapmasına rağmen 21 milyar dolar ithalat yaptığımız için büyük cari açık verdiğini söyledi. 1990 yılından bu yana Çin’le ticaret yaptığını söyleyen Olpak, o dönemden başlayarak Çin’e her gittiğinde büyük değişimler gördüğünü aktardı. Çin’i bir tehdit olarak görmediğini söyleyen Olpak “Globalleşmeyi dünyaya tanıtan ABD’yi korumacılıkla suçlayan bir Çin Komünist Partisi’yle karşı karşıyayız” diye konuştu. Afrika ülkeleriyle yapılan ticarette de Çin ile birlikte çalışılabileceğini ifade eden Olpak, konuyla ilgili yaptıkları çalışmanın lansmanını önümüzdeki günlerde yapacaklarını belirtti.

"ÇİN’LE İŞ YAPMAK İSTİYORSAK ÇİNLİ İŞ İNSANI GİBİ DÜŞÜNMEMİZ GEREKİR"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise Çin’le cari açığı düşürmenin tek yolu kendimizi tanıtmak olduğunu söyledi. “Çin’le iş yapmak istiyorsak Çinli iş insanı gibi düşünmemiz gerekir” diyen Pelister, Çin’in serbest ticaret antlaşması yaptığı ülkelerle ticaret yapmamız için de Çin’i tanımamız gerektiğini belirtti. Bu yılki Çin ithalat fuarına 100 Türk firmasıyla gidileceğini ve 4000 m2’lik bir alanda tanıtım yapılacağını belirtti. Eskiden Çin’de fiyatlar çok ucuz olduğu için Türk iş insanlarının ürünlerini satamayacağını düşündüğünü belirten Pelister, şu anda Çin’deki gelir seviyesinin yükseldiğini ve üründe farklılaşma yapabilmemiz durumunda her tür ürünü Çin’e satabileceğimizi belirtti.

"SİYASİ İLİŞKİLER SAĞLAM VE İSTİKRARLI OLMALI"

Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng ise, bu yılki fuarda 330 bin m2’lik bir alan olacağını belirterek, Çin Ulusal Halk Meclisi ve Siyasi Danışma adında iki başka toplantı yapıldığını ve bu toplantılarda Çin’in bir yıl sonraki gündeminin belirlendiğini ifade etti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jingpin’in barış, kalkınma, sorumluluk ve kazan kazan prensipleri olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda Türkiye’nin Çin’le yakın ilişki geliştirebileceğini söyledi. Ticaretin geliştirilmesi için siyasi ilişkilerin sağlam ve istikrarlı olması gerektiğini söyleyen Songfeng, bunun için tüm vatandaşların iradesinin de önemli olduğunu aktardı. Huang Songfeng Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyayla iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Songfeng, Çinlilerin özgüven kazandığını ve daha açık davrandığını belirtti.

"İKİ ÜLKE BİRBİRİNİN KÜLTÜRÜNÜ TANIMALI"

Asiability Kurucu Ortağı Andrew Cainey ise Çin ve diğer ülkeler arasında entegrasyon sağladıklarını söyleyerek, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere bakıldığında Türkiye’nin lokasyonunun Çin’in “Tek Yol-Tek Kuşak” [One Belt, One Road] politikası açısından mükemmel bir yerde olduğunu ancak ilişkiler arasında bazı tartışmalar da bulunduğunu söyledi. Ticaret ve yatırım açısından birçok fırsat olduğunu söyleyen Cainey, iki ülkenin birbirinin kültürünü anlaması, ziyaretlerin artmasıyla ilişkilerin gelişeceğini belirtti. Kuşak yol projesini geniş bir konsept olarak görmek gerektiğini söyleyen Cainey, Türkiye’nin de bu projede partner olarak yer alarak projeye şekil verebileceğini aktardı.

"ÇİN’DE 28 GÜNDE BİR RESTORAN AÇABİLİYORUZ"

TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu, 2012 yılından bu yana her ay ortalama bir hafta Çin’de bulunduğunu, Çin’de yaptığı restoran işi sayesinde birçok deneyim kazandığını ifade etti ve Çin kültürü anlaşıldığında çok daha başarılı olunabileceğini aktardı. Çin’de yapay zeka üzerine büyük bir yatırım yapıldığını belirten Kurdoğlu, Çin’de 28 günde bir restoran açabildiklerini belirtti. TÜSİAD olarak da “Çin’i Anlamak” konulu toplantılar yapacaklarını söyleyen Kurdoğlu, konuyla ilgili çalışmalarının süreceğini belirtti.

"ÇİN KÜLTÜRÜNÜ ANLARSAK DAHA BAŞARILI OLURUZ"

Winnermax Capital Yatırım Ofisi Başkanı Robert Guo ise Çinli yatırımcıların Türkiye’yi fazla tanımadıklarını, yatırımları Türkiye’ye çekmek için daha fazla ziyaret yapılması gerektiğini ifade etti. “Tek Yol-Tek Kuşak” [One Belt, One Road] projesinin oluşturduğu fırsatlara dikkat çeken Guo, Türkiye’nin de bu projeden önemli pay alabileceğini söyledi.

"ÇİN SERMAYE İHRAÇ EDİYOR"

Hollyhigh Capital CEO’su James Chen, “Çin büyük bir dönüşümden geçiyor. Ürün ihraç eden bir ülke olmaktan çıkıp sermaye ihraç eden bir ülke haline döndü” diyerek, geçen yıl Çin’in dünyada 130 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtti ve “Yatırımcılar Türkiye’yi unuttu mu, bunu araştırmak üzere buraya geldim” dedi. “Türkiye Çin’de daha iyi PR yapmalı” diye konuşan Chen, örneğin Türkiye’de çok kaliteli kiraz üretildiğini belirterek, bunu Çin’e gönderebilmesi gerektiğini ifade etti. “Çin’in Türkiye’yi bir geçiş ülkesi olarak da görmesi lazım çünkü Türkiye, Ortadoğu’nun lideri oluyor” diyen Chen, “Doğrudan sermayelerin Türkiye’ye akması için iki ülkenin kucaklaşması lazım” diyerek konuşmasını tamamladı.