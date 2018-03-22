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Uludağ Ekonomi Zirvesi, yarın başlıyor

BURSA, () - BURSA'da, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 7’ncisi düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23- 24 Mart günlerinde Grand Yazıcı Otel’de gerçekleştirilecek. Zirvede 1200’e yakın iş insanını ağırlanacak. Uludağ Ekonomi...

Uludağ Ekonomi Zirvesi, yarın başlıyor

BURSA, () - BURSA'da, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 7’ncisi düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23- 24 Mart günlerinde Grand Yazıcı Otel’de gerçekleştirilecek. Zirvede 1200’e yakın iş insanını ağırlanacak.
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yapacak. Zirvenin ilk günü ‘Global Fırsatların Geleceği’, ‘Tarımın Geleceği’, ‘Finansın Geleceği’, ‘Üretimin Geleceği’, ‘Dijitalleşmenin Geleceği’ ve ‘Türkiye’nin Geleceği’ konulu oturumlar; ikinci gün ise Gayrimenkulün Geleceği’, ‘Toplumun Geleceği’, ‘Dijitalleşme Çağında Fırsatlar’, ‘Sağlığın Geleceği’, ‘Avrupa’nın Geleceği’ ve ‘Girişimciliğin Geleceği’ oturumları gerçekleştirilecek.
1200’E YAKIN İŞ İNSANI KATILACAK
Zirve kapsamında, Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın iş insanını ağırlanacak. Zirvede iş ve ekonomi dünyasının liderleri, yöneticiler, bakanlar, uluslararası konuşmacılar, girişimciler ve basın mensupları yer alacak.
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 2012 yılından beri organize edilen Uludağ Ekonomi Zirvesi, sektör liderlerince ilgiyle takip ediliyor. Zirve, birçok yeni fikre ve girişimcilere ışık tutuyor. Dünyaca ünlü ekonomistlerin, şirketlerin CEO ve yöneticilerinin, siyaset dünyasından önemli isimlerin ağırlandığı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin medya sponsorluğu; CNN Türk, CNN Türk Radyo, Doğan Haber Ajansı () ve Hürriyet tarafından üstlenildi.

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