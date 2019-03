Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde önde gelen sektörlerin nabzı tutulacak

İstanbul, 17 Mart () - "3D: Değişim, Dijital ve Değerler" ana temasıyla iki gün sürecek Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde bu yıl da, sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzını tutacak.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-23 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Garenta ana sponsorluğunda düzenlenen Zirve’de, 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ile iş ve ekonomi dünyasından yaklaşık 1500 temsilci ağırlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın da katılması veaçılış konuşmasını yapması beklenen Zirve’de Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da konuşmacı olarak yer alacaklar.

Bu yıl etkinliğe katılacak dikkat çeken isimler arasında ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden önemli akademik isimler de yer alıyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, Zirve’nin ikinci günü bir konuşma yapacak. Acemoğlu’nun ekonomiyle ilgili değerlendirmeleri ilgiyle izlenecek. Zirve’de ayrıca yine bir değerli bilim insanı, MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, Çığır Açan Teknolojiler panelinde konuşacak. Dağdeviren, bilimsel arenadaki yeni çalışmalarını dinleyicilere aktaracak.

Türkiye’den ve dünyadan 100’ü aşkın fikir liderlerinin konuşmacı olarak katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yer alacak yabancı konuşmacılar arasında, DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase, Global Girişimcilik Vakfı (Global Entrepreneurs Foundation) Kurucu Başkanı Derik Kim, Katar Finans Merkezi CEO’su Yousuf Mohamed Al-Jaida, China Market Research Group Genel Müdürü Shaun Rein, Malezya Başbakan Danışmanı Prof. Zakri Hamid, Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks ve UGG Kurucusu Brian Smith gibi isimler yer alıyor.

Zirve’de ilk defa Cumhurbaşkanlığı’ndan 4 önemli isim Türkiye Vizyon 2023 oturumunda bir araya gelecek. Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile birlikte Türkiye’nin yarınını konuşacaklar.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Fiba Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO’su Serpil Timuray, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, HSBC CEO’su Selim Kervancı, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, TAV CEO’su Sani Şener, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan gibi iş dünyasına yön veren çok sayıda isim yer alacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasına ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler. Yarışmanın sonuçları Zirve’nin ikinci günü kapanışta yapılacak törenle açıklanacak.

Dow, Türkiye İş Bankası ve Vodafone’un altın sponsor olduğu etkinlikte oturumlar, BASF Türkiye, Citibank, Ernst&Young, Facebook, Google, Halavet Gıda, Hepsiburada, HSBC, Netlog, Qatar Financial Centre, SOCAR Türkiye, THY, TBWA, TEB, UiPath, Ziraat Teknoloji tarafından destekleniyor. Zirve’nin diğer sponsorları ise Aktaş, Global Ports Holding, P&G, Sanko, Uludağ İçecek, DenizBank, Pegasus, Sistem9, TAV ve Doğan Enerji olarak sıralanıyor.

Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 2012 yılından bu yana organize ediliyor. Sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edilen zirve, birçok yeni fikre ve girişimcilere de ışık tutuyor.

Dünyaca ünlü ekonomistleri, şirketlerin CEO ve yöneticilerini ve ayrıca siyaset dünyasından önemli isimleri ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu güne kadar Andy Grignon, Christian Wulff, Darrel West, Doron Avni, Jack Straw, Jared Cohen, Jean Claude Trichet, Kai Georg Diekmann, Marc Faber, Mark Mulloch-Brown, Nouriel Roubini, Simon Calder, Ali Koç, Ali Sabancı, Ali Kibar, Begümhan Doğan Faralyalı, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Emine Kamışlı, Erol Bilecik, Fatih Terim, Hamdi Ulukaya, Hüsnü Özyeğin, Muhtar Kent, Temel Kotil ve daha bir çok değerli isme ev sahipliği yaptı. (Fotoğraflı)