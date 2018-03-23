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Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

ULUDAĞ Grand Yazıcı Otel’de iki gün sürecek Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak Uludağ Ekonomi Zirvesi, 'Gelecek' ana teması ile başladı. Capital ve Ekonomist Dergileri Genel Yayın Yönetmeni M. Rauf Ateş,...

Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
ULUDAĞ Grand Yazıcı Otel’de iki gün sürecek Türkiye’den ve dünyadan 1200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak Uludağ Ekonomi Zirvesi, 'Gelecek' ana teması ile başladı.
Capital ve Ekonomist Dergileri Genel Yayın Yönetmeni M. Rauf Ateş, üst düzey bir zirve gerçekleştiğini ifade etti. Zirve’de konuşan M. Rauf Ateş, başta sponsorlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Dünyanın dört bir yanından konuşmacılar var. Bu yıl bir ilki gerçekleştiriyoruz. Stars of Region Yarışması’nı gerçekleştiriyoruz. 5 Türk ve 5 yabancı finalistimiz var. İran, ABD, Suudi Arabistan ve İsveç’ten finalistlerimiz var. Umarım gelecek yıllarda çok daha ileriye taşınacak. İlk yıllarımızda Sayın Bakanımız Ali Babacan bize destek oluyordu. Son yıllarda da Sayın Bakanımız Mehmet Ali Şimşek yardımcı oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş ise 1960 yılında kurulan Garenta olarak Zirve’nin Bursa’da olmasının çok özel olduğunu söyledi. Bursa’nın tarihi ve ekonomisi ile önemli bir şehir olduğunu kaydeden Maraş, “Bugün dünyada paylaşım ekonomisi 500 milyar dolar. Yakında bu rakam 700 milyar doları bulacak. Ülkemiz için de önemli bir potansiyel. Garenta olarak bizler de paylaşım ekonomisine hizmet ediyoruz. Satın alma, kirala diyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde ya ilk olmak istiyoruz. ya da en iyisini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Dow Hindistan, Ortadoğu ve Türkiye Başkanı Luciano Poli de Türkiye ve dünya ekonomisi konularında bilgi verdi.
Zirve’de sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.
Zirvede, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faryalı da konuşacak.

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