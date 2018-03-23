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Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (14)

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ'NDE GALA YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde gala yemeği gerçekleştirilirken, konuklar keyifli bir akşam geçirdi. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde gala yemeği, sponsor firmalar ve işadamlarının katılımlarıyla...

Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (14)

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ'NDE GALA YEMEĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde gala yemeği gerçekleştirilirken, konuklar keyifli bir akşam geçirdi.
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde gala yemeği, sponsor firmalar ve işadamlarının katılımlarıyla birlikte gerçekleştirildi. SOCAR CEO’su Zaur Gahramanov yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısıyız, ama yabancı demek istemiyorum aslında biz yabancı değiliz. Biz kardeş yatırımcıyız. Kardeş yatırımcı gibi Türkiye yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz buradayız, SOCAR Türkiye’dedir. Büyük yatırımlar yapıyoruz, sizlerle ortak işlere gireceğiz, Azerbaycan-Türkiye birliği ile iki devletin bir enerji şirketiyiz" dedi.
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız ise dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, "Ticaretimize devam etmek istiyoruz, önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Değişim sürecinden geçiyoruz, hepimiz bugün, gelecek nasıl olacak diye düşünüyoruz. Şans hazır olana gelir, eğer hazırsanız bütün bu alanları yönetebilirsiniz. Bütün bu alanlarda avantajlı duruma geçen, avlanan değil avcı olursunuz. O yüzden hazırlanmak için buradayız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ses sanatçısı Ezgi Ayşe, konuklara müzik dinletisi verdi. Gala yemeği bu etkinliğin ardından sona erdi.

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, ()

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