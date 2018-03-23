Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı (12)

'TÜRKİYE'NİN BÜTÜN KARAR ALICILARI BURADA'

Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin çok nitelikli olduğuna dair düşüncelerini dile getirdi. Zirve sonunda çok güzel kararlar çıkacağına inandığını söyleyen Boztepe, "Türkiye’nin bütün karar alıcıları burada. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı olarak da Türkiye’nin gastronomisi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Tarımdan toprağa, üreticiye kadar inanılmaz bizi ilgilendiren konular var. Öğle yemeği de dahil olmak üzere. Gastronomi olmadan hiçbir şey olmuyor" dedi.

Gastronomi Turizmcileri Derneği olarak Türkiye’nin 5 ilinde bir araştırma yaptıklarının altını çizen Gürkan Boztepe, "Turistlerin harcama kısımlarında yeme-içme harcamalarına dolar bazında baktık. Normal koşullardan bir buçuk katı fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı. Normalde bir turistin yeme içmeye bıraktığı rakam 137 dolar. Ama gastronomi turisti geldiği zaman 259 dolar bir hafta içinde harcadığı para. Bu aslında Türkiye turizminde ana 10 tercihten ikinci sırada yer alıyor. Yani eskiden kum, deniz, güneş için gelen turist, bakıyoruz ki şimdi Bursa’nın neyi meşhur, yok kestane şekeri mi yok efendim döneri mi gibi araştırarak geliyor, aynı şey İstanbul’da da geçerli, Antep’te de... Bunun üzerinde daha fazla durulması gerekiyor. Biraz evvel et üreticileri birliği ile beraberdik, bankacılarla birlikteydik, yiyecek içecek özellikle üreticiye köylüye marka restoranlara şehrin de katkısı artmaktadır" diye konuştu.

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