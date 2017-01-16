Ulaştırma Bakanı: Limanlarda lira dönemi başladı

İstanbul, 16 Ocak () – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 1 ocak tarihinden itibaren lira kullanılmaya başlandığını açıkladı. Arslan yaptığı açıklamada, döviz üzerinde yapılan spekülatif hareketlerle ekonominin çökertilmeye çalışıldığı bir dönemde olduğunu vurguladı ve şöyle dedi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına, Türk lirasına dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın, altın değer kazansın' çağrısı doğrultusunda yabancı para birimleri karşısında milli paramızı korumak adına başlatılan uygulamaya bakanlığımız uhdesinde bulunan PTT ve TÜRKSAT’tan sonra TCDD de katıldı. Ülke ekonomisine yeni bir katkı sağlamak ve yabancı para birimleri karşısında milli paramızı ve ihracatçılarımızı korumak amacıyla TCDD tarafından işletilen İzmir ve Haydarpaşa limanlarında verilen hizmetlerde 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türk Lirası kullanmaya başlandı. Daha önceden İzmir ve Haydarpaşa Limanlarında ABD Doları günlük döviz alış kuru esas alınarak ücretlendirilen tüm liman hizmetlerini 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren, 3,50 ABD Doları üzerinden Türk Lirasına çevirerek yeniden belirlendi.” Aarslan, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalardan liman müşterilerinin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçildiğini ve ihracatın desteklenmesinin sağlandığını ekledi.