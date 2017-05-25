Ulaştırma Bakanı Arslan: (PTTCELL'in abone sayısı) Bu sene sonunda en az 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz

Enver ALAS/İSTANBUL, () TÜRK Telekom ve PTT, mobil iletişim hizmetleri kapsamında, 2013'te 'Pttcell' ile başlattıkları iş birliklerini gerçekleştirdikleri imza töreniyle 5 yıl daha uzattı. Törende konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Pttcell, bugüne kadar 500 bin aboneye hizmet etti. Ancak hedef bu sene sonunda bunu en az ikiye katlamaktır. En az ifadesini bilinçli kullanıyorum, bu sene sonunda en az 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Pttcell işbirliği imza töreni Sirkeci'deki Posta Müzesi'nde Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Türk Telekom CEO'su Paul Doany'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

PTT VE TÜRK TELEKOM ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ



Törende konuşan Bakan Ahmet Arslan, 176 yıllık geçmişe sahip iki kurum arasında bugüne kadar bir çok alanda iş birliği olduğunu söyledi. 2013'te başlatılan Pttcell işbirliğini örnek gösteren Arslan, "Bunun çok daha dinamik çok daha kaliteli hizmet vermesi adına 5 yıllık yeni bir süreçle bugün lansmanı yapılan Pttcell, bugüne kadar 500 bin aboneye hizmet etti. Ancak hedef bu sene sonunda bunu en az ikiye katlamaktır. En az ifadesini bilinçli kullanıyorum, bu sene sonunda en az 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"KALİTELİ VE UYGUN FİYATA MOBİL İLETİŞİM HİZMETİNİ VATANDAŞIMIZ ALMIŞ OLACAK"



Bakan Arslan, "Gerek Türk Telekom'un güçlü altyapı ağı gerek PTT'nin 2 bin noktada bulunan yaygın ofis ağının birlikte bu sonucu doğuracağı konusunda hiç şüphem yoktur. Kaliteli ve uygun fiyata mobil iletişim hizmetini vatandaşımız almış olacak. Pttcell olarak geçen günlerde imzalanan bir anlaşma ile Türk Telekom ve PTT sahip oldukları ortak gayrimenkulleri de değerlendirerek ülkemize katma değer oluşturma hedefi oluşturma adına daha çok önemli adım attılar" dedi.

"2020'DE 5G KALİTESİNDE ÇOK DAHA YÜKSEK STANDARTLARDA İNSANIMIZA HİZMET SUNACAĞIZ"



İletişim alanında büyük atılımlar yapıldığını kaydeden Bakan Arslan, şunları söyledi:

"80 bin kilometre olan fiber uzunluğu 300 bin kilometreye geldi. 2009'da 3G hizmetini verirken yaklaşık bir yıldır 4,5G hizmeti sunmaya başladık. 4,5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısının bir yılda 52 milyona gelmesi bu sektörün çok daha gelişeceği anlamına geliyor. Dünyayı takip eden değil dünya ile eş zamanlı sektörü geliştiren ve vatandaşına hizmet sunan bir bakanlık olarak inşallah 2020'de 5G kalitesinde çok daha yüksek standartlarda insanımıza hizmet sunacağız."

E-TİCARETTE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR



Ahmet Arslan, 2016 yılında e-ticaret alanında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdiklerini ve bu sene de e-ticaret hacmini en az yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Arslan, " Türk Telekom ve PTT'nin el ele vererek, Türkiye'deki e-ticaretin gelişmesi için lojistik hizmetlerinde çok daha kullanıcı dostu, pratik ve verimli çözümler geliştireceklerine inanıyorum. Türk Telekom ve PTT arasında potansiyel işbirliği fırsatı gördüğümüz bir diğer alan ise 'Fintek'(Finansal Teknolojiler). Bu alanda PTT'nin hali hazırdaki bankacılık faaliyetlerini e-bankacılık ve tüketici finansmanı hizmetleriyle genişletebileceğine inanıyoruz" dedi.

İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMİNİ ANLATTILAR



Törende konuşan PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise iki kurum arasında 5 yıl daha uzatılan işbirliğinin önemine değindi. Bozgeyik, "Türkiye'nin en köklü iki markası olarak yaptığımız güç birliği ile halkımıza daha iyi hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte çok daha güçlüyüz ve iş birliğimiz Türkiye'nin güzide iki markasının birbirine kattığı gücün somut bir göstergesi" diye konuştu. Türk Telekom CEO'su Paul Doany de "Türk Telekom ve PTT iş birliklerini daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

BAKANA ÖZEL Pttcell HAT



Konuşmaların ardından Bakan Ahmet Arslan'ın huzurunda Kenan Bozgeyik ve Paul Doany iki kurum arasında 5 yıl daha uzatılan anlaşmayı imzaladılar. İmza töreninin sonunda ise Bakan Arslan'a ismine özel hazırlanan Pttcell hattı Kenan Bozgeyik tarafından hediye edildi.

TÜRK TELEKOM, PTTCELL'İN MOBİL ŞEBEKE VE TEKNİK ALTYAPISI, 2022 YILINA SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK



Gerçekleştirilen işbirliği anlaşması kapsamında, Pttcell'in mobil şebeke ve teknik altyapısı, 2022 yılına kadar Türk Telekom tarafından sağlanmaya devam edecek, PTT'nin yaklaşık 2 bin noktasından sunulacak olan Pttcell abonelik hizmetleri, Türkiye'nin her köşesindeki kullanıcılara, Türk Telekom'un mobil şebekesi ve alt yapısı ile ulaştırılacak.

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