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Ukrayna/Naftogaz: Londra mahkemesi Gazprom'un varlıklarını dondurdu

İstanbul, 19 Haziran () - Ukrayna'nın devlet enerji şirketi Naftogaz, Londra'daki bir mahkemenin, Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere'deki varlıklarının dondurduğunu açıkladı. Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası...

Ukrayna/Naftogaz: Londra mahkemesi Gazprom'un varlıklarını dondurdu

İstanbul, 19 Haziran () - Ukrayna'nın devlet enerji şirketi Naftogaz, Londra'daki bir mahkemenin, Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere'deki varlıklarının dondurduğunu açıkladı.
Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Gazprom'un İngiltere ve Galler'deki varlıklarına el konulduğu belirtildi.
Gazprom'un ayrıca İngiltere ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunmasının istendiği de belirtilen açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması durumunda yaptırımla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.
Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2.56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

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