Ukrayna'da turizm fuarında Türkiye standına büyük ilgi

Sonat Kerem / Kiev, 28 Mart () - Ukrayna'da düzenlenen en büyük turizm fuarı Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (UITT) başladı. Ukraynalılar, katılımcılarının çoğunu Türk şirketlerinin oluşturduğu fuarda, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin standına yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye standının açılışında konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Ukrayna ile Türkiye arasında turizm alanında da karşılıklı ilişkilerde ciddi ilerleme olduğunun altını çizdi.

“1 milyon Ukraynalı misafir hedefini birlikte başardık”

Ukrayna'nın Türkiye için çok önemli bir pazar olduğunu belirten Önal, "Ukrayna, son üç yıldır turist rakamları açısından sürekli büyüyen bir pazarımız. 2016 yılında ülkemizde bazı sıkıntılar yaşandığı zaman da bu fuarda Bakanlık ve Türk turizm sektörü olarak bulunmuştuk. O zaman 1 milyon Ukraynalı misafir hedefi koymuştuk. Bunu birlikte başardık. Ukrayna ile hem turizm alanında hem de kültürel alanda karşılıklı ilişkilerimizin artmasını diliyoruz. Bu yıl da inşallah çok güzel bir sezonu birlikte geçireceğiz. Fuara yoğun katılım bunu gösteriyor" dedi.

Daha sonra söz alan Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel şunları söyledi:

"Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde birkaç cephede başarı hikayeleri yazılıyor. Bu alanlardan biri de turizm. Bu başarı hikayesinin üç temel unsuru var. Turizm sektörü olarak sizler çok iyi çalıştınız, Ukrayna'yı unutmadınız, ısrarla buraya geldiniz, Türkiye'yi çok iyi tanıttınız. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere devletimiz tabii ki iyi çalıştı. Ukrayna devleti de çok katkıda bulundu. Türkiye'den Ukrayna'ya gelen turistler de artıyor. Bu ilişkilere yeni rekorlar kırılarak devam edecek.”

Türkiye ve Ukrayna'nın stratejik ortak olduklarını vurgulayan Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mihail Titarçuk da şunları söyledi:

"Karadeniz bizi ayırmıyor, tam tersi birleştiriyor. Türkiye kendi içinde sorunlar yaşadığı zaman bu ülkeye yardım elimizi uzattık ve Türkeyi'yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında ciddi artış yaşandı. En iyi işbirliği, güven ilişkisidir.

“İki ülke arasında kimlikle seyahat dönemi başladı. Türk Hava Yolları Kiev Müdürü Dinçer Sayıcı'ya da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı olarak ayda 124 uçak seferi düzenleniyor. Turizm alanında yatırımların artırılması gerekiyor."

'nın sorularını yanıtlayan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "2010 yılından itibaren her sene Ukrayna'daki fuara katılıyorum. Bu sene fuarı geçen yıllara göre daha canlı gördük. Geçen sene Antalya'ya Ukrayna'dan yaklaşık 700 bin civarında turist geldi, bu sene bu rakamın 900 bine yükselmesini bekliyoruz. Uçuş kontenjanları artırılırsa biz bu sayının daha da yukarı çıkacağını tahmin ediyoruz. Ukrayna ile iyi ilişkilere sahibiz. Uçuş sorunu giderilirse, Türkiye'den de buraya daha fazla turist gelecektir" dedi.

'nın sorularını yanıtlayan Turizmci Hakan Toksöz de, "Fuarı ilk saatlerden itibaren çok hareketli buldum. Antalya'daki otelcilerin Ukrayna'dan beklentisi bu sene çok daha yüksek. Birtakım krizler olduğu dönemlerde bile Ukraynalı misafirler hiçbir zaman Antalya'yı terk etmedi. Biz de turizm sektörü olarak daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Ukrayna bize çok yakın bir pazar. Kimlikle giriş çıkışlar da iki ülke ilişkilerine katkıda bulundu. Karşılıklı yatırımlar ilişkileri iyiye götürüyor. Ukrayna pazarına kesinlikle özel olarak önem verilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu. (Fotoğraflı)