UKON / Hacıince: Et fiyatları KDV eşitlenince düşer

İstanbul, 7 Mart () - Kırmızı et perakende fiyatında KDV oranlarının yüzde 1.0'e indirilmesi çağrısında bulunan Ulusal Et Konseyi (UKON) Başkanı Ahmet Hacıince, bu yolla fiyatlar düyerken, sektörde kayıtdışılığın da azalacağına dikkat çekti.

Kırmızı et, süt ve yem sektörü analizi, mevzuat ve UKON'un aylık faaliyetlerine ilişkin bültende, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden örnekler veren Hacıince, "TÜİK istatistiklerinin sahada yansımaları farklı olabiliyor. Toplam üretim ile sığır eti üretimindeki azlık sahada görülmekte iken resmi istatistiklerde küçükbaşta artış olduğu belirtilmekte ancak yılbaşından bu yana küçükbaş fiyatlarında artış yaşanıyor" dedi.

Tarım ve hayvancılığın genç kesim için giderek cazibesini yitirmesi ile aile işletmelerinin sayısı gün geçtikçe azalmakta, genç nüfus kentlere göç ettiğine dikkat çeken Hacıince, "Hayvancılıkta kurumsallıktan çok duygusallık ve gönül bağı ile bu işi yapan aile işletmelerinin üretime devam edebilmesi ancak gençleri bu işe yapmaya telkin ve teşvik etmek ile mümkün olacaktır" dedi ve şöyle devam etti:

"Buzağı ölümlerinin azaltılması ile ilgili olarak Bakanlık tarafından yüzde 15 civarında olduğu belirtilen buzağı ölümlerinin yüzde 5.0 civarlarına çekilmesi ile mevcut ithalatın bitirilmesi hedefleniyor.

"Bununla birlikte 2018 yılında aile hekimliği sistemi ile Bakanlık tarafından yapılacak ücretsiz kulak küpeleme işlemleri ile rota corona ve e-coli virüslerine karşı aşılama kampanyalarının yürütülecek olması hastalıkların azaltılması ölümlerin engellenmesi adına önemli bir adımdır.

"Reforme olmayan dişi hayvan kesimlerinin devam etmesi sebebi ile dişi hayvan kesim fiyatları dana kesim fiyatlarına yaklaştı.

"Bu nedenle dişi hayvanların verimlilik süresinin uzatılarak, doğurganlık sürelerini artırıcı önlemler alınması gerekmektedir.

"Ayrıca doğum aralıklarının olması gereken süreye çekilebilmesi halinde verimde kayıplar önlenebilecektir.

"Tüketicilerin sağlıklı, güvenli ete ulaşması için hayvancılık politikaları uzun dönemli olarak planlanarak uygulanmaya konulmalı, destekleme politikaları orta ve uzun dönemli olarak belirlenmeli ve destekler ihtisaslaşmalıdır.

"Prim sistemi üretimi teşvik eden kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak kendi kendini finanse eden bir uygulamadır.

"Bu yönüyle et ve süt üretim primleri üretici maliyetlerine paralel olacak şekilde güncellenmelidir.

"Kırmızı etteki KDV oranının toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8.0'den yüzde 1.0'e düşürülmesi et fiyatlarına olumlu yansıyacak ve sektörde kayıt dışılığı azaltacaktır. Alış ve satış katma değer vergi oranlarının eşitlenmesi doğru olacaktır.

"Kesimhanelerdeki karkas fiyatlarında farklı fiyatlandırmalar ile oluşan bilgi kirliliğine karşı orta vadede karkas sınıflandırılması çalışmaları devam etmelidir.

"Kesimhane atıkları olarak bilinen kesilen hayvanların kırkbayır, safra kesesi ve kanı gibi değerlendirilmeyen kısımlarını değerlendirerek ekonomiye kazandırmalıyız.

"Alternatif kırmızı et üretim kaynağımız olan küçükbaş varlığımızı ve eti üretimini ve tüketimdeki payını artırmalıyız." (Fotoğraflı)