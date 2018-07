UKON: Bakanımızın yanında yer almaya ve üzerimize düşenleri yapmaya hazırız

Ayşegül Acar / İstanbul, 12 Temmuz () - Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Genel Başkanı Ahmet Hacıince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreniyle resmen başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni bakanların "ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını" diledi.

Hacıince, Türkiye'de yeni bir dönem başlatan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen faaliyete geçmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, "ülkemizin artık asıl gündemi olan ekonomiye, eğitime ve topyekün kalkınmaya odaklanmasının" zamanının geldiğini vurguladı.

Jeostratejik konumu, yetişmiş insan gücü, büyük bir genç nüfusu, son derece elverişli iklimi, geleceğe güvenle bakan toplumuyla, Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olduğuna dikkat çeken Hacıince, "Büyük gücümüz ve güçlü liderliğimiz ile artık birikmiş sorunlarımızı teker teker çözmenin zamanı geldi" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu büyük ve güçlü ülke hepimizin ülkesidir; Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve yeni Bakanlar Kurulu üyelerimiz olmak üzere, tüm ülke yönetimimizin göstereceği gayretlerinde her zaman yanlarında olmak ve ülkemizi hak ettiği seviyelere yükselmek için çaba göstermek, her Türk vatandaşının görevi olduğunu düşünüyoruz.

"Bütün sektörlerimizin bu topyekün seferberlik içinde yer alacağına inanıyoruz. Biz de UKON olarak, yeni Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin yanında yer almaya ve üzerimize düşenleri yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz.

"Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde serbest girişimci olarak daha önceki tecrübeleri ile önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

"Kabinenin en genç üyelerinden biri olarak, kendisinin tecrübesi ve dinamikliği ile önümüzdeki dönemde sektör olarak hızlı mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diliyorum." (Fotoğraflı)