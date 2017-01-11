UİB'nin 2016 ihracatında yüzde 11’lik artış

BURSA, () - TÜRKİYE’nin büyük ihracatçı birliği olan Bursa merkezli Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2016 yılını, bir önceki döneme göre yüzde 11 artışla kaparak 24.5 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi. UİB’de yüzde 86 pay ile ilk sırada yer alan otomotiv, 21.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, "Bu yıl geçen senenin ihracat rakamını aşmayı bekliyoruz" diye konuştu.

Otomotiv, tekstil, hazır giyim-konfeksiyon, meyve-sebze ve yaş meyve-sebze sektörlerinde beş büyük birliğin çatı kuruluşu olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), geçen yıl yüzde 11 artışla 24.5 milyar dolar ihracata imza attı. Başarılı performansı ile Türkiye’deki ihracatçı birlikleri arasında en büyük ikinci Genel Sekreterlik olmayı sürdüren UİB, geçen yılki 24 milyar dolarlık hedefini de geçmiş oldu.

UİB’de yüzde 86 pay ile ilk sırada yer alan otomotiv, geçen yıl 21.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. UİB ihracatında ikinci sırayı ise yüzde 5 pay ve 1.1 milyar dolar ile tekstil sektörü aldı. UİB’in en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 9’u AB ülkesi olurken, AB ülkelerinin UİB ihracatındaki payı yüzde 79 olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, 2017 yılında geçen senenin ihracat rakamını aşmayı beklediklerini söyledi. Orhan Sabuncu, Bursa’nın da geçen yıl bir önceki seneye kıyasla yüzde 11 artışla 12.9 milyar dolar ihracat yaptığını vurguladı. Sabuncu ayrıca geçen yıl Bursa’dan en çok ihracatı yapılan sektörlerin sırasıyla otomotiv endüstrisi, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çelik ve makine ve aksamları sektörleri olduğunu belirtti.

2008’DEN SONRAKİ EN İYİ PERFORMANSINI SERGİLEDİ

UİB çatısı altında yer alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), genel ihracatın düştüğü geçen yıl üstün bir performans sergileyerek yüzde 13 artışla 21.1 milyar dolar ihracata imza attı. OİB, bu performansla 2008 yılından sonraki en iyi performansını gösterdi. OİB açısından ihracat artışının temel etkenleri arasında; AB pazarında devam eden büyüme, Türkiye’de yatırımı bulunan ana sanayi firmalarının yeni model yatırımlarının etkisi ve geçen yıl otomotiv ihracatında 3 milyar dolar kayba yol açan parite etkisinin ortadan kalkması yer aldı. Geçen yıl AB ülkelerinin OİB ihracatındaki payı yüzde 82 olurken, AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 16 artarak 17,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Otomotiv ihracatındaki artışın Türkiye ihracatındaki gerilemeyi bir nebze dengelediğine dikkat çeken UİB Koordinatör Başkanı ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, "Otomotiv endüstrisinin hem Türkiye ihracatı hem de Bursa ihracatındaki önemi ve payı giderek artıyor. OİB olarak ihracatın artırılması yönündeki faaliyetlerimize ve çalışmalarımıza bu yıl da hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

BİNEK OTOMOBİLLER 8.3 MİLYAR DOLAR İHRACATLA ZİRVEDE

OİB ihracatında binek otomobiller yüzde 39.5 pay ile 8.3 milyar dolar ihracata imza atarken, otomotiv yan sanayi de yüzde 31 pay ile 6.7 milyar dolar ihracat değerine sahip oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 21.5 ile 4.5 milyar dolar ve otobüs-minibüs-midibüs grubu da yüzde 6 pay ile 1.2 milyar dolar ihracata yaptı. Yılın özellikle ikinci yarısında binek otomobiller ihracatında yaşanan yüksek oranlı artışlar OİB ihracatında temel belirleyici etken olurken, ticari araçlar ihracatı da çift haneli arttı.

BURSA ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Orhan Sabuncu, Bursa’nın geçen yıl yüzde 35,39'luk pay ile Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatının üçte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdiğini de vurgulayarak "Bursa, katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri. Otomotivde üretim merkezi olan Bursa’da ana sanayiyi destekleyen güçlü bir yan sanayi ve yetişmiş insan ilyar dolarak yükseldi" diye konuştu.

TEKSTİLDE YÜZDE 5’LİK AZALMA

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ihracatı 2016 yılında bir önceki seneye göre yüzde 5 azalarak 1 milyar 144 milyon dolar ihracat gerçekleşti. UTİB ihracatında ilk beş sırada yer alan ürünler, dokuma kumaşlar haricinde artış gösterdi. Buna göre dokuma kumaşlar ihracatı yüzde 6 düşerek 725 milyon dolar, pamuklu ev tekstili ihracatı yüzde 2 artışla 118 milyon dolar ve örme kumaşlar ihracatı da yüzde 9 artarak 89 milyon dolar oldu. AB ülkeleri, 2016 yılında UTİB ihracatının yüzde 60’ını oluşturdu.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2017 yılına ilişkin hedefler için "Mevcut pazarlardaki payımızı artırmayı ve başta Afrika ve Uzakdoğu ülkeleri gibi alternatif pazarlara yönelerek sektörümüzün ihracatını 1.6 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin kilogram ortalama ihracat fiyatının 4.3 dolar olmasına karşılık UTİB ihracatının 8.3 dolara ulaştığını vurgulayan Başkan Burkay, "Asırlara dayanan bir tekstil geleneğine sahip olan ve tasarım, marka ve koleksiyon oluşturma başarısıyla bugünlere ulaşan Bursa’daki sektörümüzü katma değerli üretim hedefiyle çok daha ileri taşımak istiyoruz" dedi.

HAZIRGİYİMDE ARTIŞ

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 2 artışla 507 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. UHKİB ihracatından bayan dış giyim grubu yüzde 10 artışla yaklaşık 283 milyon dolar pay alırken, suni sentetik ev tekstili yüzde 12 azalarak 54 milyon dolar, giyim aksesuarları da yüzde 25 artışla 49 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

UHKİB’in en büyük pazarı olan İspanya’ya ihracat yüzde 16 artışla 136 milyon dolar oldu. Büyük pazarlardan Almanya’ya 91 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 58 milyon dolar ve Belçika’ya 22 milyon dolar ihracat yapıldı.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya, "Bursa ilimiz geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 12.9 milyar dolar ihracat yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, değer bazında 2016 yılı Bursa İhracatından en çok ihracat yapan 3. sektör oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı yüzde 1 oranında düşüşle 600 milyon dolar olarak gerçekleştirdi ve Bursa ihracatından yaklaşık yüzde 4 pay aldı" diye konuştu.

Zorlu geçen 2016 yılının ardından bu yılın UHKİB ihracatı için de daha başarılı bir yıl olmasını dilediklerini de belirten Şankaya, "Günümüzün yoğun rekabet ortamında öne çıkabilmek için teknoloji ve inovasyon ağırlıklı, katma değeri yüksek ürünlere ihtiyaç duymaktayız. Bu hedefler doğrultusunda sektörümüz; kaliteli, rekabet gücü yüksek ve katma değerli ürünleri pazara sunmalıdır. Yine gelecek dönemde önemli ticaret partnerlerimizden olan Rusya’da, yakınlaşan siyasi ilişkilerin de etkisiyle talebin canlanacağına inanıyorum" dedi.

GAZLI SUDA YÜZDE 12’LİK ARTIŞ

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 3 azalışla 160 milyon dolar oldu. En fazla ihracat yapılan gazlı su, maden suyu ve gazoz ürün grubunda yüzde 12 artışla 36 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu ürünü 29 milyon dolar ile sebze-meyve bitki parçaları konserveleri sirkeli ürün grubu ihracatı ve 14 milyon dolar ile bira ürün grubu ihracatı takip etti. Sektörün en büyük pazarı AB’ye ihracat yüzde 8 artışla 70 milyon dolar olurken, Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik ihracat düştü.

UMSMİB Başkanı Orhan Gençoğlu, sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasında maliyet artışlarının ve döviz kuru politikasındaki seyrin büyük rol oynadığını vurguladı. Gençoğlu, Euro-Dolar paritesindeki dalgalanmanın ihracatı olumsuz yönde etkilediğini, sürdürülebilir bir ihracat artışı için istikrarlı bir kur politikasına ihtiyaç olduğunu da söyledi.

2017 yılında da AB ülkelerinin sektör için önemli bir pazar olacağını ve ihracatın artırılması yönünde çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Orhan Gençoğlu, "Hedef pazarlarımız Amerika, Almanya, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Avustralya, Güney Kore, Tayland ve İran’a olan faaliyetlerimizi artıracağız. Sektör için yeni pazar çalışmaları kapsamında, uluslararası fuarlara katılımlarımızı sürdüreceğiz. Markalaşma, tanıtım ve reklam faaliyetlerimize hız vererek, mevcut pazarlarımızdaki yerimizin korunmasını sağlamanın yanı sıra yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz" dedi.

11 MİLYON DOLARLIK SİYAH İNCİR İHRACATI

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüşle 101,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. UYMSİB ihracatında ilk sırayı alan kiraz-vişne ürün grubunda 38 milyon 462 bin 696 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, siyah zeytinde 31 milyon dolar ve siyah incirde 11 milyon dolar ihracat yapıldı. Domates ihracatında yüzde 415, yeşil zeytin ihracatında yüzde 17, kiraz-vişne ihracatında yüzde 6.23, siyah zeytin ihracatında ise yüzde 1.09 oranında artış yaşanırken, armut grubu ihracatında yüzde 47, siyah incir ihracatında yüzde 42, biber ihracatında yüzde 26, nar ihracatında ise yüzde 4 oranında azalma oldu. UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, "2017 yılında AB pazarı bizim için önemli olacak. Rusya’ya yönelik yaş meyve sebze ihracatımızın giderek artacağını ve geçmiş yıllardaki değere ulaşacağını öngörüyoruz. Uzak Doğu’ya Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi ve ABD, Japonya, Güney Kore, Çin’e incir ihracat izin alma çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içinde Çin’e kiraz ihracatının başlamasını bekliyoruz. Bu yıl gıda güvenliği, Ar-Ge faaliyetleri, sektörde meydana gelen ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi gibi konulara odaklanacağız" dedi.

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