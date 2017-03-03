UİB ihracatı, şubat ayında yüzde 10 arttı

BURSA, () - ULUDAĞ İhracatçı Birlikleri (UİB) şubat ayında 2 milyar 252 milyon dolarlık ihracata imza attı. UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, birliğin geçen yılın şubat ayına oranla ihracatını yüzde 10.25 artırarak, 2.25 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını söyledi.

UİB aracılığıyla şubat ayında yapılan ihracat 2.25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 10.25 oranında artış gösterdi. 2017’nin ilk iki ayındaki toplam ihracatı yüzde oranında 20.45 artarak 4.3 milyar dolar olan UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 13.79 artarak 25.3 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,90 artışla 1 milyar 977 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB’ in 1 Ocak- 28 Şubat 2017 tarihleri arasındaki iki aylık ihracatı ise yüzde 24.46 artarak 3.8 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 16.82 artarak 21.8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.84 azalarak 93.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB’ in 1 Ocak - 28 Şubat 2017 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 3.76 azalarak 185.9 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 5.11 düşerek 1.1 milyar dolar seviyelerine geldi.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.65 oranında bir düşüşle 41.5 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB’in 2017’nin ilk iki ayındaki ihracatı yüzde 5.58 oranında azalarak 80.9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 1.56 düşüşle 502.1 milyon dolar oldu.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) şubat ayı ihracatı ise yüzde 5.47 oranında azalarak 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2017 yılı ilk iki aylık ihracatı 26.8 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 161.8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şubat ayında yüzde 16.61 artışla 4.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) ilk iki aylık ihracatı 9.7 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 105.3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.52 azalışla 123 milyon dolar olarak açıklandı.

DALGALI KUR OLUMSUZ ETKİLİYOR

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve 2017 yılı ile ilgili ekonomik değerlendirmelerde bulunan UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, ihracatçılar olarak kurun daha öngörülebilir olmasını beklediklerini söyledi. Doların 2016’nın sonlarında ve Ocak ayında yaşadığı artışın Şubat’ta tam tersi bir görüntü çizdiğini kaydeden Başkan Sabuncu, "Dolardaki yüksek kur 2016’dan miras kaldı diyebiliriz. Ancak Şubat ayı itibariyle bir düşüş söz konusu. Döviz kurlarında yaşanan bu tarz dalgalanmalar hem ihracatçı firmalarımızın maliyetlerini hem de fiyatlama riskini artırmaktadır. İhracatçılar olarak daha öngörülebilir bir kur bekliyoruz" diye konuştu.

'DESTEKLER ARTARAK DEVAM ETMELİ'

Büyümenin yine ihracatla gerçekleşebileceğini belirten Orhan Sabuncu, desteklerin 2017’de de sürmesi gerektiğini ifade etti. Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracata yönelik sağlanan desteklerin bütçesinin arttığını da hatırlatan Sabuncu, "Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri bizler için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Türk Eximbank’ın da kredi olanaklarını genişlettiğini görüyoruz. İhracatta Ulaşılamamış bir yer bırakmamak ve ulaştığımız yerlerdeki pazar payımızı artırmak için bu gibi desteklerin ve teşviklerin artarak devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.



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